Атака РФ на Київ: поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Які зміни передбачаються?

Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".

Інтервал руху - 4:30-5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням.

Орієнтовний інтервал руху - близько 20-25 хв.

Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

між станціями "Сирець" - "Видубичі" - з інтервалом 7 хвилин;

між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" - з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії - без змін.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

