УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12518 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Атака ракет і БпЛА на Київ
Атака РФ на Київ: поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які зміни передбачаються?

Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".

  • Інтервал руху - 4:30-5:00 хв.
  • Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням.
  • Орієнтовний інтервал руху - близько 20-25 хв.
  • Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

  • між станціями "Сирець" - "Видубичі" - з інтервалом 7 хвилин;
  • між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" - з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії - без змін.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеля такий..
показати весь коментар
20.01.2026 08:03 Відповісти
Уточнюю - Зелена влада. Вона, до речі і до повномаштабной війни не готувалась а готувалась до шашликів.
показати весь коментар
20.01.2026 08:03 Відповісти
Ахтунг! Накрився зв'язок. Весь. Не тільки хрінофон, навіть КС.
показати весь коментар
20.01.2026 08:04 Відповісти
А цей пост як без зв'язку написали?
показати весь коментар
20.01.2026 09:05 Відповісти
 
 