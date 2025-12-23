Вибухи пролунали в Кременчуці: ворог атакував місто БпЛА (оновлено)
Вдень 23 грудня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Місто під атакою "шахедів"
Також про вибухи в місті повідомляють у соцмережах.
Перед цим Повітряні сили інформували про БпЛА в напрямку Дніпра та Кременчука.
Згодом інформацію про ворожу атаку підтвердив мер Віталій Малецький.
"Офіційну інформацію щодо наслідків надасть Полтавська обласна військова адміністрація", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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