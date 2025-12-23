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Вибухи пролунали в Кременчуці: ворог атакував місто БпЛА (оновлено)

шахед над Кременчуком

Вдень 23 грудня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Місто під атакою "шахедів"

Також про вибухи в місті повідомляють у соцмережах.

Перед цим Повітряні сили інформували про БпЛА в напрямку Дніпра та Кременчука.

Згодом інформацію про ворожу атаку підтвердив мер Віталій Малецький.

"Офіційну інформацію щодо наслідків надасть Полтавська обласна військова адміністрація", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 34 із 38 ракет та 587 ворожих БпЛА. 3 "Кинджали" не досягли цілей, - Повітряні сили

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
  • На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
  • Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
  • Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

Читайте: Війська РФ ударили по Житомирщині: серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства

Автор: 

Кременчук (348) Полтавська область (1431) Кременчуцький район (83)
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