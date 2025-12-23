Взрывы прогремели в Кременчуге: враг атаковал город БПЛА
Днем 23 декабря в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Город под атакой "шахедов"
Также о взрывах в городе сообщают в соцсетях.
Перед этим Воздушные силы информировали о БПЛА в направлении Днепра и Кременчуга.
Официальной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.
