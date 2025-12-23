Взрывы прогремели в Кременчуге: враг атаковал город БПЛА

Днем 23 декабря в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Город под атакой "шахедов"

Также о взрывах в городе сообщают в соцсетях.

Перед этим Воздушные силы информировали о БПЛА в направлении Днепра и Кременчуга.

Официальной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

