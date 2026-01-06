На Сумщині, Харківщині та Полтавщині застосовані аварійні відключення

У трьох областях зранку 6 січня запроваджені екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві обленерго.

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Зазначається, що застосовані екстрені вимкнення через руйнування енергосистеми внаслідок останніх атак РФ.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", о 09:37 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг", - повідомили у Сумиобленерго.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі енергетики змушені були запровадити в Харкові та області аварійні відключення, пишуть у АТ "Харківобленерго".

О 9:54 надійшла команда від НЕК "Укренерго" про застосування графіка аварійних відключень на Полтавщині. Обмеження ввели в обсязі 5 черг споживачів, повідомили на сайті АТ "Полтаваобленерго".

Наслідки обстрілів

Вночі ворог завдав дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, повідомили в НЕК "Укренерго".

Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині. Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови.

Що передувало?

Напередодні, 5 січня, ворог здійснив чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України. Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області.

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