Критичну інфраструктуру Славутича переведено на резервні джерела, енергооб’єкти відновлюють, - ОВА

У місті Славутич на Київщині продовжують відновлювати енергетичні об'єкти, які пошкоджено ударами РФ.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація у Славутичі

"Станом на ранок побутові клієнти частково заживлені. Графіки відключень електроенергії не діють.



Уся критична інфраструктура переведена на резервні джерела. Водопостачання та теплопостачання людям забезпечені. Магазини, аптеки, АЗС та заклади соціальної сфери працюють завдяки генераторам та батареям.



Пункти незламності функціонують, додатково розгорнуто намети ДСНС. Зв’язок та інтернет у місті є", - йдеться в повідомленні.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити пошкоджене та повністю повернути світло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували енергетику Харкова ракетами: пошкодження значні. ФОТО

Що передувало?

У ніч на 5 січня 2025 року війська РФ атакували енергооб'єкти у Київській області.

Згодом стало відомо, що через ворожу атаку знеструмлено Славутич .

У Славутичі було пошкоджено багатоквартирний будинок . Через атаку місто залишалося без централізованого електропостачання - без світла майже 8,5 тисячі родин.

Читайте: В Україну доставили трансформатор з німецької ТЕЦ. ФОТО