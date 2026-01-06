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Новини Удари по енергетиці
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Критичну інфраструктуру Славутича переведено на резервні джерела, енергооб’єкти відновлюють, - ОВА

Що у Славутичі зі світлом? Відновлюють об’єкти енергетики

У місті Славутич на Київщині продовжують відновлювати енергетичні об'єкти, які пошкоджено ударами РФ.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація у Славутичі

"Станом на ранок побутові клієнти частково заживлені. Графіки відключень електроенергії не діють.

Уся критична інфраструктура переведена на резервні джерела. Водопостачання та теплопостачання людям забезпечені. Магазини, аптеки, АЗС та заклади соціальної сфери працюють завдяки генераторам та батареям.

Пункти незламності функціонують, додатково розгорнуто намети ДСНС. Зв’язок та інтернет у місті є", - йдеться в повідомленні.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити пошкоджене та повністю повернути світло.

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Що передувало?

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