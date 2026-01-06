Критическая инфраструктура Славутича переведена на резервные источники, энергообъекты восстанавливают, - ОВА
В городе Славутич Киевской области продолжают восстанавливать энергетические объекты, поврежденные ударами РФ.
Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Славутиче
"По состоянию на утро бытовые клиенты частично заживляются. Графики отключений электроэнергии не действуют.
Вся критическая инфраструктура переведена на резервные источники. Водоснабжение и теплоснабжение людям обеспечены. Магазины, аптеки, АЗС и учреждения социальной сферы работают благодаря генераторам и батареям.
Пункты несокрушимости функционируют, дополнительно развернуты палатки ГСЧС. Связь и интернет в городе есть", - говорится в сообщении.
Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное и полностью вернуть свет.
Что предшествовало?
- В ночь на 5 января 2025 года войска РФ атаковали энергообъекты в Киевской области.
- Впоследствии стало известно, что из-за вражеской атаки обесточен Славутич.
- В Славутиче былповрежден многоквартирный дом. Из-за атаки город остался без централизованного электроснабжения - без света почти 8,5 тысячи семей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль