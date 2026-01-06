РУС
Критическая инфраструктура Славутича переведена на резервные источники, энергообъекты восстанавливают, - ОВА

Что в Славутиче со светом? Восстанавливают объекты энергетики

В городе Славутич Киевской области продолжают восстанавливать энергетические объекты, поврежденные ударами РФ.

Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Славутиче

"По состоянию на утро бытовые клиенты частично заживляются. Графики отключений электроэнергии не действуют.

Вся критическая инфраструктура переведена на резервные источники. Водоснабжение и теплоснабжение людям обеспечены. Магазины, аптеки, АЗС и учреждения социальной сферы работают благодаря генераторам и батареям.

Пункты несокрушимости функционируют, дополнительно развернуты палатки ГСЧС. Связь и интернет в городе есть", - говорится в сообщении.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное и полностью вернуть свет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали энергетику Харькова ракетами: повреждения значительные. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте: В Украину доставили трансформатор с немецкой ТЭЦ. ФОТО

Відновили, що ж, добре. Там і досі є аномальна, як для географії регіону, відсотково велика наявність ждунів, що колись опинилися на ЧАЕС з волі Москви? і жили до 1986 р. у Прип'яті, чи за роки війни їх поменшало?
показать весь комментарий
06.01.2026 10:33 Ответить
Жодна критична структура в росії не постраждала.
показать весь комментарий
06.01.2026 10:44 Ответить
 
 