Критическая инфраструктура Славутича переведена на резервные источники, энергообъекты восстанавливают, - ОВА

В городе Славутич Киевской области продолжают восстанавливать энергетические объекты, поврежденные ударами РФ.

Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Славутиче

"По состоянию на утро бытовые клиенты частично заживляются. Графики отключений электроэнергии не действуют.



Вся критическая инфраструктура переведена на резервные источники. Водоснабжение и теплоснабжение людям обеспечены. Магазины, аптеки, АЗС и учреждения социальной сферы работают благодаря генераторам и батареям.



Пункты несокрушимости функционируют, дополнительно развернуты палатки ГСЧС. Связь и интернет в городе есть", - говорится в сообщении.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное и полностью вернуть свет.

Что предшествовало?

В ночь на 5 января 2025 года войска РФ атаковали энергообъекты в Киевской области.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеской атаки обесточен Славутич.

В Славутиче былповрежден многоквартирный дом. Из-за атаки город остался без централизованного электроснабжения - без света почти 8,5 тысячи семей.

