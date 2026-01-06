В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения

В трех областях утром 6 января введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные облэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что аварийные отключения применены в связи с разрушением энергосистемы в результате последних атак РФ.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", в 09:37 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей", - сообщили в Сумыоблэнерго.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме энергетики вынуждены были ввести в Харькове и области аварийные отключения, пишут в АО "Харьковоблэнерго".

В 9:54 поступила команда от НЭК "Укрэнерго" о применении графика аварийных отключений на Полтавщине. Ограничения ввели в объеме 5 очередей потребителей, сообщили на сайте АО "Полтаваоблэнерго".

Что предшествовало?

Накануне, 5 января, враг осуществил очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины. В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Критическая инфраструктура Славутича переведена на резервные источники, энергообъекты восстанавливают, - ОВА