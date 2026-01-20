Росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС

Російські окупанти вночі атакували Київську область, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці", - розповів він.

Також внаслідок ударів РФ пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Наразі повітряна тривога триває.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію.

