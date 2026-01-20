Росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС
Російські окупанти вночі атакували Київську область, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці", - розповів він.
Також внаслідок ударів РФ пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.
Наразі повітряна тривога триває.
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію.
