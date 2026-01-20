Росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС

Російські окупанти вночі атакували Київську область, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці", - розповів він.

Також внаслідок ударів РФ пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Наразі повітряна тривога триває.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію.

