УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11525 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
2 198 2

Війська РФ ударили по Дніпру: є постраждалі, пошкоджено підприємство та будинки

Вночі 20 січня агресор атакував Дніпро. Виникла пожежа. Понівечено підприємство.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які пошкодження?

За даними ОВА, також побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

Постраждали дві жінки - 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

"У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

обстріл дніпропетровщини
Атака на Нікопольщину

Як зазначається, Покровську громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв з артилерії.

Як повідомили в Повітряному командуванні, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

"За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості", - додали в ОВА.

Автор: 

Дніпро (3483) обстріл (33649) Нікополь (1533) Нікопольський район (726)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо це за струйня? Де фото з наслідками від іскандерів? Щеб розбиті вікна показали
показати весь коментар
20.01.2026 08:14 Відповісти
А що, треба пристрілятися?
показати весь коментар
20.01.2026 09:29 Відповісти
 
 