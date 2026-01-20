Війська РФ ударили по Дніпру: є постраждалі, пошкоджено підприємство та будинки

Вночі 20 січня агресор атакував Дніпро. Виникла пожежа. Понівечено підприємство.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Які пошкодження?

За даними ОВА, також побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

Постраждали дві жінки - 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

"У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Атака на Нікопольщину

Як зазначається, Покровську громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв з артилерії.

Як повідомили в Повітряному командуванні, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

"За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості", - додали в ОВА.

