Війська РФ ударили по Дніпру: є постраждалі, пошкоджено підприємство та будинки
Вночі 20 січня агресор атакував Дніпро. Виникла пожежа. Понівечено підприємство.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Які пошкодження?
За даними ОВА, також побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.
Постраждали дві жінки - 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.
"У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Атака на Нікопольщину
Як зазначається, Покровську громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв з артилерії.
Як повідомили в Повітряному командуванні, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.
"За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості", - додали в ОВА.
