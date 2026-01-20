Войска РФ нанесли удар по Днепру: есть пострадавшие, повреждены предприятие и дома

Ночью 20 января агрессор атаковал Днепр. Возник пожар. Повреждено предприятие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Какие повреждения?

По данным ОВА, также разбиты окна в соседних зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.

Пострадали две женщины - 76 и 67 лет. Обе находятся на амбулаторном лечении.

"В Новоалександровской громаде Днепровского района в результате применения БПЛА поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области
обстрел Днепропетровской области

Атака на Никопольщину

Как отмечается, Покровскую громаду, что на Никопольщине, противник обстрелял из артиллерии.

Как сообщили в Воздушном командовании, защитники неба сбили в Днепропетровской области 40 беспилотников.

"По уточненной информации, в результате вчерашнего ракетного удара по Петропавловской громаде пострадал 44-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - добавили в ОВА.

Шо це за струйня? Де фото з наслідками від іскандерів? Щеб розбиті вікна показали
20.01.2026 08:14 Ответить
А що, треба пристрілятися?
20.01.2026 09:29 Ответить
 
 