Россияне атаковали Киевщину: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС
Российские оккупанты ночью атаковали Киевскую область, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте", - рассказал он.
Также в результате ударов РФ повреждены помещения двух автозаправочных станций.
В настоящее время воздушная тревога продолжается.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергетической ситуации.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль