Россияне атаковали Киевщину: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС

Обстрел Киевской области 20 января: погиб мужчина в Бучанском районе

Российские оккупанты ночью атаковали Киевскую область, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

"В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте", - рассказал он.

Также в результате ударов РФ повреждены помещения двух автозаправочных станций.

В настоящее время воздушная тревога продолжается.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергетической ситуации.

