Войска РФ нанесли удар по промышленному объекту на Полтавщине
Ночью 20 января 2026 года россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Вспыхнули пожары
Как отмечается, возникли пожары в нескольких местах. Спасатели оперативно их ликвидировали.
К работам привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда Укрзализныци.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
