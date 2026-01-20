Войска РФ нанесли удар по промышленному объекту на Полтавщине

Ночью 20 января 2026 года россияне нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Вспыхнули пожары

Как отмечается, возникли пожары в нескольких местах. Спасатели оперативно их ликвидировали.













К работам привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда Укрзализныци.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

