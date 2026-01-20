Последствия атаки РФ на Киев: повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе
В Днепровском районе Киева в результате попадания повреждены нежилые помещения по нескольким адресам.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждена школа
В результате падения обломков повреждено и здание начальной школы. Без пожара. Повреждены окна в нескольких жилых домах.
"Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили", - уточнил Кличко.
Экстренные службы продолжают работать на местах.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
