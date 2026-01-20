РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
2 344 0

Последствия атаки РФ на Киев: повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе

шахед над Киевом

В Днепровском районе Киева в результате попадания повреждены нежилые помещения по нескольким адресам.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Повреждена школа

В результате падения обломков повреждено и здание начальной школы. Без пожара. Повреждены окна в нескольких жилых домах.

"Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили", - уточнил Кличко.

Экстренные службы продолжают работать на местах.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

Автор: 

Киев (26238) обстрел (32307)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 