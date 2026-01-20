Наслідки атаки РФ на Київ: пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі
У Дніпровському районі Києва внаслідок влучання пошкоджені нежитлові приміщення за кількома адресами.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено школу
Внаслідок падіння уламків пошкоджена й будівля початкової школи. Без пожежі. Пошкоджені вікна в кількох житлових будинках.
"Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, палали автівки", - уточнив Кличко.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
