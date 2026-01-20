Новини
Наслідки атаки РФ на Київ: пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі

шахед над Києвом

У Дніпровському районі Києва внаслідок влучання пошкоджені нежитлові приміщення за кількома адресами.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено школу

Внаслідок падіння уламків пошкоджена й будівля початкової школи. Без пожежі. Пошкоджені вікна в кількох житлових будинках.

"Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, палали автівки", - уточнив Кличко.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

