Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительная. Будут выводы от Минобороны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахедами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.

Критика Воздушных сил

По словам Зеленского, много сил задействовано в противодействии российским воздушным атакам, в частности мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, истребители F-16, однако организация работы Воздушных сил должна быть другой.

"Отдельно разобрали эту ситуацию с министром обороны [Михаилом Федоровым] –– выводы будут", - добавил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подчеркивает персональную ответственность правительства за ситуацию в энергетике: Завтра я ожидаю конкретный перечень действий и решений. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: Мы должны иметь минимум два перехватчика на один "шахед", - Зеленский

Зеленський Владимир (24057) Воздушные силы (3040) Шахед (2133)
Топ комментарии
Треба ще двушку на Москву відправити.
Буде перехоплення "шахедів" у Дії?
А ти забезпечив роботу тих Повітряних Сил, щоб претензії до них висувати? Чи вони мали за заповітами новоспеченого міністра оборони Федорова, зібрати собі кулеметні установки, ЗРК на кухнях, принагідно купивши пального для пікапів за власний кошт?

"ППО не справляється. Всіх в піхоту!"
Треба ще двушку на Москву відправити.
Краще трьошку чи взагалі п'ятнашку, от тоді все точно стане добре.
Так, спостерігаючи за оточенням Голобородька', то на москву регулярно йшли не тільки ''двушки''.
А Сирського не пробував зняти за хєрову організацію ППО? Коли вже воно роздуплиться, що генералітет нікудишній в ЗСУ? Чи може лячно Патужному на єнєралітет наїхати, а показати своє боягузтво некомільфо? Єнєрали паркетні вони такі - ефективно воювати западло, а помститися за свої образи і замах на Лідора скоїти можуть.
парашка заврошулись))) болт вам а не Україна!!! ВСЕ буде Україна!
Буде перехоплення "шахедів" у Дії?
а скільки іє-балів нараховується за шахіда?
За депутата слугу - 1000 е-балів.
не намайніли ще стільки е-балів, щоб можна було перехопити Бур'янку
Та за Бур'янку нічого треба.
що ви таке кажете ? Всі шахеди, разом з московією розбомбили 3000 фламінго "до кінця року", а вчителі з обіцяною зарплатнею в 4000$ нарешті отримали можливість витрачати зароблене в непередбачуваній відпустці
потужний лідор на марші....потужний від слова "потуги"
Щось у цьому є. Тижні зо три тому, коли довбили Одесу і Миколаїв з півночі, канали протидрондщиків півдня писали, що всю свору пропустили групи півночі і центра. Нічого не збили. Побачили, що транзит та ц біс із ними, хай летять.
Черговий пошук "стрілочників". А зєля хороший.
Зе, та Альбертич ще не навчився...
Чого ти зразу "будуть висновки"?🍆🍆🍆

і, взагалі, ти менше ППО критикуй,
бо вони можуть в шахід чи ракету, що летить по тебе, і не помітити.
верховний доповіддю задоволений і пішов спати. Хтось пробував збивати ті шахеди у темряві і на морозі -18-20 градусів? Ну, таке собі задоволення. А хочеться запитати, що там з трьома тисячами "фламінгів"? дарма, що з 5 долетіло та впало біля цілі аж 1, тобто, десь так 10-20%. Але ж з сотні 10-20 штук повинно б було кудись долетіти, і де? Ми теж не задоволені, але не вогневими групами, а тобою, вова
А ти забезпечив роботу тих Повітряних Сил, щоб претензії до них висувати? Чи вони мали за заповітами новоспеченого міністра оборони Федорова, зібрати собі кулеметні установки, ЗРК на кухнях, принагідно купивши пального для пікапів за власний кошт?

"ППО не справляється. Всіх в піхоту!"
тут у нас ... ну ... того ... преЗЕдент трохи не справляється
... та не сам, а зі своєю ОПою...
може Всіх в піхоту!
Тому що патріотів угробили у штурмах та окопах, а в мобільні вогневі групи пристроїли мазаних, які замість того щоб відповідально ставитись до служби бухають та відсиджуються на тилових посадах.
Щось хреново пішли справи з тих пір коли ти звільнив Малюка і почав ператрахувати військове керівництво. По Україні одні прильоти даже шахедами. А на Сосії перестали горіти даже НПЗ. Доречі чому не горить нафтопровід ''дружба''? Чи це щоб українці сидячи в темряві грились надією що в цей час рашистська нафта продовжує йти нашими нафтопроводами Орбану, Фіцу і Бульбофюреру?
Оце, я розумію, справжній хазаїн.
Молодець, що не поїхав в Давос!
Зараз владімір гундосий, наведено лад у нашій хаті!
Хфьодоров, що залип, колупаєшся у носі!
Ти ж міноборони?
Терміново роби висновки!
Шо, орденоносці Кошевой з Пікаловим не впорались?
Вони щас якраз доганяють Юзіка, шоб по жопі дать і тумаков ...скоро догонять
ну так создавайте, закупайте технику... проектируйте на кшталт шилк, гепардов, панцирей...моб группы - это деды на крышах с зу и максимах на запорожцах...рвение похвально, но результата.....
А він знає, як краще? 😁
Робота зеленського, м'яко кажучи, зовсім незадовільна! То буде оперативне відповідне кадрове рішення?
в піхоту?
Який "президент", і "міністр" оборони, така і робота, нічого зайвого, а взагалі у багатьох в міноборони і не тільки війна це просто бізнес і начхати на простих людей і на збиття шахедів.
... може попробувати менше красти ?
Ви що!!!! А де ж тоді вони харчуватися будуть, "сироти" бідолашні!
Просто москалі вдосконалюють атаки,а з деклараціями та планами миру по світу шастаєш(
Сущєство, яке в лосінах і на шпильках плясало в саунах перед олігархами має претензії до військових, яких грабують його дружки міндічі, єрмаки, умєрови, чєрнишови і т. д.
Шашлычник нашел виновных,бурные аплодисменты переходящие в овации.
Сьогодні, до речі, четверті роковини заклику готовитися до шашликів на травень місяць і святкувати день "побєдобєсія".
Автор призыва продолжает спокойно керовать и на всех плюет
Повітряні сили наклали потужному Володі повні штани 💩😂
Бо ефективні менеджери Зеленського: Галущенко, Міндіч, Гринчук, Чернишов, сп#здили 💰 які призначалися для захисту енергетики від обстрілів.

Тому Володя, не включай дурачка!
Ти ж 🤬 кожну ніч рахуєш шахеди і ракети!
Кількість шахедів, якими рашка атакує Україну постійно росте.
А кількість мобільних вогневих груп, які протидіять цим шахедам збільшується?

А ти не в курсі, як в 2025 році людей з мобільних вогневих груп попереводили в піхоту?
І не тільки з мобільних вогневих груп, бо твій "Генерал-200" "ефективно" керує ЗСУ.
Але до товарища Сирського, наш хрипатий 🐓 запитань не має.🤔
Нє. Володя кожну ніч рахує крипту яку "нацарював" і яку вивів в офшори Фьодоров...
А хто звільнив головкома Залужного, при якому збивали і ракети і шахеди, і літаки? А при якому- то Верховному головнокомандувачу відправили на росію 128 двигунів на гелікоптери і літаки? А як такий мудрий Верховний не побачив, що в Києві і Харкові працюють фірми, які поставляли комплектуючі до шахедів в Іран? І тільки санкції США припинили їх діяльність у 2025 році.
Тебе Хфедоров с новым зам командующим насбивает!
О,тепер замість Повітряних Сил України на бойове чергування заступлять Ротові Сили Вави і Цифрові Війська Хвьодорова .Носате й гундосе козацтво шикується в передовий полк , орді не вижити !
В першу чергу,винен вгк, через якого агент козирь робив кадрові зміни в ЗС,починаючи з ген.За і тодішнього ГШ.
Тобто, спіжджені зе-друзями фламінги не літають і нічого не збивають? Дивно? А винні військові?
А ты вислюк шахеды асфальтом, шашлычками!!!!
А еще миндича с бакановым поставь вениками разгонять.
Так раніше була новина, що майже всі шахеди збили. Більше 300 збили, тільки 11 пропустили.
То енергетикам допомогає,не поїхав в Даному,то вже ППО командує.Натвсі руки майстер,щоб ми без нього робили?
Боневтік Позолрно-Брехливий знищив не тільки Повітряні Сили України, звільнявши досвідчених офіцерів, а їх місце ставивши лояльних собі, а і все ЗСУ і оборонні підприємства.
Ну так а хто навчені і вже досвідчені мобільні вогневі групи в піхоту попереводити вирішив? Нові МВГ то набирають, але ж треба час, аби досвід здобути...
