Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительная. Будут выводы от Минобороны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахедами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.
Критика Воздушных сил
По словам Зеленского, много сил задействовано в противодействии российским воздушным атакам, в частности мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, истребители F-16, однако организация работы Воздушных сил должна быть другой.
"Отдельно разобрали эту ситуацию с министром обороны [Михаилом Федоровым] –– выводы будут", - добавил президент.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ровенской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Чого ти зразу "будуть висновки"?🍆🍆🍆
і, взагалі, ти менше ППО критикуй,
бо вони можуть в шахід чи ракету, що летить по тебе, і не помітити.
"ППО не справляється. Всіх в піхоту!"
... та не сам, а зі своєю ОПою...
може Всіх в піхоту!
Молодець, що не поїхав в Давос!
Зараз владімір гундосий, наведено лад у нашій хаті!
Хфьодоров, що залип, колупаєшся у носі!
Ти ж міноборони?
Терміново роби висновки!
Бо ефективні менеджери Зеленського: Галущенко, Міндіч, Гринчук, Чернишов, сп#здили 💰 які призначалися для захисту енергетики від обстрілів.
Тому Володя, не включай дурачка!
Ти ж 🤬 кожну ніч рахуєш шахеди і ракети!
Кількість шахедів, якими рашка атакує Україну постійно росте.
А кількість мобільних вогневих груп, які протидіять цим шахедам збільшується?
А ти не в курсі, як в 2025 році людей з мобільних вогневих груп попереводили в піхоту?
І не тільки з мобільних вогневих груп, бо твій "Генерал-200" "ефективно" керує ЗСУ.
Але до товарища Сирського, наш хрипатий 🐓 запитань не має.🤔
А еще миндича с бакановым поставь вениками разгонять.