Более 10 тыс. абонентов обесточены в результате атаки РФ на критическую инфраструктуру Ривненщины

Российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Ривненской области, в результате чего обесточены более 10 тыс. абонентов.

Об этом заявил глава ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Из-за повреждения критической инфраструктуры более 10 тыс. абонентов в области остались без электричества. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены припаркованные возле них автомобили", - говорится в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал.

Все соответствующие службы в настоящее время работают над ликвидацией последствий атаки.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

