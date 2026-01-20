Более 10 тыс. абонентов обесточены в результате атаки РФ на критическую инфраструктуру Ривненщины
Российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Ривненской области, в результате чего обесточены более 10 тыс. абонентов.
Об этом заявил глава ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Из-за повреждения критической инфраструктуры более 10 тыс. абонентов в области остались без электричества. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены припаркованные возле них автомобили", - говорится в сообщении.
Предварительно, никто не пострадал.
Все соответствующие службы в настоящее время работают над ликвидацией последствий атаки.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
