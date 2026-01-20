Враг атаковал Виннитчину: есть попадание в объект критической инфраструктуры

В результате ночной вражеской атаки произошло попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет

По данным ОГА, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо за оперативную и слаженную работу", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

