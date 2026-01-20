РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Удары по энергетике Обстрелы Виннитчыны
2 178 2

Враг атаковал Виннитчину: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Удар по критической инфраструктуре Винницкой области

В результате ночной вражеской атаки произошло попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет

По данным ОГА, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо за оперативную и слаженную работу", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Автор: 

Винницкая область (1159) обстрел (32307) энергетика (3423)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иуды!
показать весь комментарий
20.01.2026 09:31 Ответить
Іуди - це зе-мерзота, щоб їх скурвило
показать весь комментарий
20.01.2026 10:14 Ответить
 
 