РФ атаковала Виннитчину: повреждены дома. ФОТОрепортаж
Во время ночной массированной атаки войска РФ атаковали территории Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.
Последствия
Как отмечается, 14 домов повреждены в Винницкой области в результате вражеского обстрела.
Среди них 8 - жилые.
"Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Масштабы повреждений
В домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и хозяйственные постройки.
Местные власти уже проводят оценку нанесенных повреждений. На места также выехали представители международных фондов - они помогут с быстрым восстановлением, а также предоставят пострадавшим психологическую и материальную поддержку.
"Россия продолжает осуществлять неизбирательные обстрелы энергетической и гражданской инфраструктуры", - добавили в ОВА.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.
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