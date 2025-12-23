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РФ атаковала Виннитчину: повреждены дома. ФОТОрепортаж

Во время ночной массированной атаки войска РФ атаковали территории Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.

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Последствия

Как отмечается, 14 домов повреждены в Винницкой области в результате вражеского обстрела.

Среди них 8 - жилые.

"Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Масштабы повреждений

В домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и хозяйственные постройки.

Винницкая область после обстрела
Винницкая область после обстрела
Винницкая область после обстрела
Винницкая область после обстрела
Винницкая область после обстрела
Винницкая область после обстрела
Винницкая область после обстрела
Винницкая область после обстрела

Местные власти уже проводят оценку нанесенных повреждений. На места также выехали представители международных фондов - они помогут с быстрым восстановлением, а также предоставят пострадавшим психологическую и материальную поддержку.

"Россия продолжает осуществлять неизбирательные обстрелы энергетической и гражданской инфраструктуры", - добавили в ОВА.

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Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

Читайте: Войска РФ нанесли удары по Житомирщине: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия

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Винницкая область (1183) обстрел (33694)
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