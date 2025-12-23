РФ атаковала Виннитчину: повреждены дома. ФОТОрепортаж

Во время ночной массированной атаки войска РФ атаковали территории Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.

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Последствия

Как отмечается, 14 домов повреждены в Винницкой области в результате вражеского обстрела.

Среди них 8 - жилые.

"Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Масштабы повреждений

В домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и хозяйственные постройки.

















Местные власти уже проводят оценку нанесенных повреждений. На места также выехали представители международных фондов - они помогут с быстрым восстановлением, а также предоставят пострадавшим психологическую и материальную поддержку.

"Россия продолжает осуществлять неизбирательные обстрелы энергетической и гражданской инфраструктуры", - добавили в ОВА.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

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