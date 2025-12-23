РФ атакувала Вінниччину: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Під час нічної масованої атаки війська РФ атакували території Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.

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Наслідки

Як зазначається, 14 будинків пошкоджено на Вінниччині внаслідок ворожого обстрілу.

Серед них 8 - житлові.

"Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Масштаби пошкоджень

У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади та господарські споруди.

















Місцева влада вже проводить оцінку завданих пошкоджень. На місця також виїхали представники міжнародних фондів - вони допоможуть зі швидким відновленням, а також нададуть постраждалим психологічну й матеріальну підтримку.

"росія продовжує здійснювати невибіркові обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури", - додали в ОВА.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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