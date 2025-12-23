РФ атакувала Вінниччину: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Під час нічної масованої атаки війська РФ атакували території Вінницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.
Наслідки
Як зазначається, 14 будинків пошкоджено на Вінниччині внаслідок ворожого обстрілу.
Серед них 8 - житлові.
"Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Масштаби пошкоджень
У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади та господарські споруди.
Місцева влада вже проводить оцінку завданих пошкоджень. На місця також виїхали представники міжнародних фондів - вони допоможуть зі швидким відновленням, а також нададуть постраждалим психологічну й матеріальну підтримку.
"росія продовжує здійснювати невибіркові обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури", - додали в ОВА.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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