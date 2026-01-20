Ворог атакував Вінниччину: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалих немає
За даними ОВА, на щастя, обійшлося без постраждалих.
"Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякую за оперативну і злагоджену роботу", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
