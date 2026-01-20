Ворог атакував Вінниччину: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалих немає

За даними ОВА, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякую за оперативну і злагоджену роботу", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

