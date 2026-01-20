Понад 10 тис. абонентів знеструмлено внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру Рівненщини

Російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Рівненської області, внаслідок чого знеструмлено понад 10 тис. абонентів.

Про це заявив глава ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області. Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Читайте: Наслідки атаки РФ на Київ: пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
  • Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Читайте також: Російські окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю, - ОВА

обстріл (33649) Рівненська область (1257)
