Зеленский подчеркивает персональную ответственность правительства за ситуацию в энергетике: Завтра я ожидаю конкретный перечень действий и решений
Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость направить все силы на облегчение ситуации с энергоснабжением.
Об этом говорится в его обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый чиновник, местные власти, все руководители государственных компаний, руководители энергетических компаний – все должны быть именно здесь, в Украине, работать в городах, работать в селах, на тех территориях, где нужно восстанавливать и нужно защищать", – подчеркнул он.
Ситуация в Киеве
Зеленский отметил, что только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей остаются без электричества. Значительное количество домов без тепла – более 4 тысяч многоквартирных домов.
"Все силы должны быть направлены на то, чтобы облегчить ситуацию. Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь и как перестроить работу – как поддержать людей, как поддержать бизнес", – отметил президент.
Координация с бизнесом
Также Зеленский подчеркнул необходимость максимальной координации с бизнесом: "как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны программы поддержки для людей дополнительные".
Зеленский ожидает перечень действий и решений
"Надо проговорить все это подробно и дать ответы на вопросы, которые я задал чиновникам сегодня. Всем. Персональная ответственность правительства за это - завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ривненской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
