Зеленский подчеркивает персональную ответственность правительства за ситуацию в энергетике: Завтра я ожидаю конкретный перечень действий и решений

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость направить все силы на облегчение ситуации с энергоснабжением.

Об этом говорится в его обращении.

"Каждый чиновник, местные власти, все руководители государственных компаний, руководители энергетических компаний – все должны быть именно здесь, в Украине, работать в городах, работать в селах, на тех территориях, где нужно восстанавливать и нужно защищать", – подчеркнул он.

Ситуация в Киеве

Зеленский отметил, что только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей остаются без электричества. Значительное количество домов без тепла – более 4 тысяч многоквартирных домов.

"Все силы должны быть направлены на то, чтобы облегчить ситуацию. Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь и как перестроить работу – как поддержать людей, как поддержать бизнес", – отметил президент.

Координация с бизнесом

Также Зеленский подчеркнул необходимость максимальной координации с бизнесом: "как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны программы поддержки для людей дополнительные".

Зеленский ожидает перечень действий и решений

"Надо проговорить все это подробно и дать ответы на вопросы, которые я задал чиновникам сегодня. Всем. Персональная ответственность правительства за это - завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - добавил Зеленский.

