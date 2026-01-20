В результате ночной атаки отключено электричество в Киеве и 6 областях, самая сложная ситуация в столичном регионе, - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в городе Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Где сложнее всего?

Как отмечается, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за морозов растет нагрузка на энергосистему. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

"Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов", - говорится в сообщении.

Минэнерго напоминает, что в связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также: Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль

Топ комментарии
+3
Знову винний Кличко і 6 мерів інших міст, де немає світла? Хоча захист неба і території лежить виключно на Верховному головнокогмандувачу, який відразу після виборів 2019 року на угоду кацапам з великою швидкістю заривав бюджетні 500 мільярдів в дороги і асфальт. То асфальт сьогодні не допомагає? Мабуть потрібно хоч половину влити в оборону і на виготовлення своїх систем ППО та ракет? Що по цьому поводу думають дуже вумні 73%??? Чи їм в Європі є і світло, і вода, і тепло і навіть халявні гроші від тих країн? А хто після себе буде прибирати це лайно, яке ви принесли в кожне місто, кожен будинок і квартиру? Не бажаєте приїхати до України і подивитися на величезні цвинтарі під прапорами України?
20.01.2026 11:12 Ответить
+1
дежа вю
20.01.2026 11:03 Ответить
+1
Та гоните! Нема нічого. Ні води - ніякої, ні тепла, ні світла...

Падло зелене, тварюка неголена, виповзай!!!! Через тебе загинув мій чоловік. А ти й твоя лярва живі. Не пробачу. ніколи
20.01.2026 11:14 Ответить
20.01.2026 11:03 Ответить
20.01.2026 11:12 Ответить
говнокомандуючі. Все інше - нижче.
20.01.2026 11:15 Ответить
20.01.2026 11:14 Ответить
Мої співчуття... Хоча, від моїх слів вам не буде легше. По собі знаю: у мене цвинтар майже в кожній області ще з 2014-го року...
20.01.2026 11:23 Ответить
Герой-АТОшник, вісім меделей, три ордени, котрий раптом зрозумів що досить воювати, час капітулювати. Твій московський куратор- ідіот. До речі, чому справжній ютубер, чий нік ти скомуніздило, каже що на Цензорі ніколи не дописує?
20.01.2026 11:34 Ответить
Він поояд зі мною живе й працює.

Єдина людина, котра знає де я мешкаю.
20.01.2026 11:39 Ответить
І що, справді воював?
20.01.2026 11:44 Ответить
Так. Ше й розміновував дарницький ліс. І бігав за диверсантами..
20.01.2026 11:55 Ответить
З його дописів та вкраденого в справжнього АТОшника ніку- щось не віриться.
20.01.2026 12:00 Ответить
Як Вам сказати..він реальний пожежний..ще й мимо мене їде й сирену вмикае. А те, що інфа не сходиться - то тут багато хто в показах не сходиться.
20.01.2026 12:20 Ответить
мимо мене їде й сирену вмикае

Я вам, Марина, говорил - валите в село. Мало вам трамаев, еще и пожарка.
20.01.2026 12:56 Ответить
20.01.2026 11:37 Ответить
Твої ;пабратіми; з калаврадськими стрічками по посадках бігають.
20.01.2026 11:29 Ответить
При всій повазі. Залиш його у спокої. Я знаю, де він мешкає. А він знає, де я.

Він пожежник. Бригаду не назову, поряд зі мною.
20.01.2026 11:41 Ответить
Дякую... Та не звертайте уваги....
20.01.2026 11:43 Ответить
Вибачте.
20.01.2026 11:51 Ответить
Пожежник? А заявляв що енергетик. Вибачай, не вірю йому, а відповідно і тобі.
20.01.2026 11:45 Ответить
ви якесь ненормальне. Пожежна частина N5.
20.01.2026 11:50 Ответить
Приїздив ще коли чоловік був живий. На розмінування в лісі.
20.01.2026 11:52 Ответить
Зрозуміло.
20.01.2026 11:53 Ответить
Проїхали.
20.01.2026 12:00 Ответить
 
 