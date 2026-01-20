В результате ночной атаки отключено электричество в Киеве и 6 областях, самая сложная ситуация в столичном регионе, - Минэнерго
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в городе Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Где сложнее всего?
Как отмечается, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за морозов растет нагрузка на энергосистему. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.
"Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов", - говорится в сообщении.
Минэнерго напоминает, что в связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Падло зелене, тварюка неголена, виповзай!!!! Через тебе загинув мій чоловік. А ти й твоя лярва живі. Не пробачу. ніколи
Єдина людина, котра знає де я мешкаю.
Я вам, Марина, говорил - валите в село. Мало вам трамаев, еще и пожарка.
Він пожежник. Бригаду не назову, поряд зі мною.