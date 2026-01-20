Внаслідок нічної атаки є знеструмлення у Києві та 6 областях, найскладніша ситуація у столичному регіоні, - Міненерго
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Де найскладніше?
Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.
"Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - йдеться у повідомленні.
Міненерго нагадує, що у зв’язку з масованими атаками Російської Федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Падло зелене, тварюка неголена, виповзай!!!! Через тебе загинув мій чоловік. А ти й твоя лярва живі. Не пробачу. ніколи
Єдина людина, котра знає де я мешкаю.
Я вам, Марина, говорил - валите в село. Мало вам трамаев, еще и пожарка.
Він пожежник. Бригаду не назову, поряд зі мною.