Внаслідок нічної атаки є знеструмлення у Києві та 6 областях, найскладніша ситуація у столичному регіоні, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Де найскладніше?

Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

"Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - йдеться у повідомленні.

Міненерго нагадує, що у зв’язку з масованими атаками Російської Федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

