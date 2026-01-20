УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10344 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
1 874 26

Внаслідок нічної атаки є знеструмлення у Києві та 6 областях, найскладніша ситуація у столичному регіоні, - Міненерго

світло після масованої атаки

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де найскладніше?

Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

"Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - йдеться у повідомленні.

Міненерго нагадує, що у зв’язку з масованими атаками Російської Федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Також читайте: Через атаку РФ знеструмлено водопровідну інфраструктуру Києва: де немає води?

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві поки неможливо скасувати екстрені відключення світла, - Шмигаль

Автор: 

обстріл (33649) енергетика (3727) Міненерго (1671) відключення світла (1668)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Знову винний Кличко і 6 мерів інших міст, де немає світла? Хоча захист неба і території лежить виключно на Верховному головнокогмандувачу, який відразу після виборів 2019 року на угоду кацапам з великою швидкістю заривав бюджетні 500 мільярдів в дороги і асфальт. То асфальт сьогодні не допомагає? Мабуть потрібно хоч половину влити в оборону і на виготовлення своїх систем ППО та ракет? Що по цьому поводу думають дуже вумні 73%??? Чи їм в Європі є і світло, і вода, і тепло і навіть халявні гроші від тих країн? А хто після себе буде прибирати це лайно, яке ви принесли в кожне місто, кожен будинок і квартиру? Не бажаєте приїхати до України і подивитися на величезні цвинтарі під прапорами України?
показати весь коментар
20.01.2026 11:12 Відповісти
+1
дежа вю
показати весь коментар
20.01.2026 11:03 Відповісти
+1
Та гоните! Нема нічого. Ні води - ніякої, ні тепла, ні світла...

Падло зелене, тварюка неголена, виповзай!!!! Через тебе загинув мій чоловік. А ти й твоя лярва живі. Не пробачу. ніколи
показати весь коментар
20.01.2026 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2026 11:03 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 11:12 Відповісти
говнокомандуючі. Все інше - нижче.
показати весь коментар
20.01.2026 11:15 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 11:14 Відповісти
Мої співчуття... Хоча, від моїх слів вам не буде легше. По собі знаю: у мене цвинтар майже в кожній області ще з 2014-го року...
показати весь коментар
20.01.2026 11:23 Відповісти
Герой-АТОшник, вісім меделей, три ордени, котрий раптом зрозумів що досить воювати, час капітулювати. Твій московський куратор- ідіот. До речі, чому справжній ютубер, чий нік ти скомуніздило, каже що на Цензорі ніколи не дописує?
показати весь коментар
20.01.2026 11:34 Відповісти
Він поояд зі мною живе й працює.

Єдина людина, котра знає де я мешкаю.
показати весь коментар
20.01.2026 11:39 Відповісти
І що, справді воював?
показати весь коментар
20.01.2026 11:44 Відповісти
Так. Ше й розміновував дарницький ліс. І бігав за диверсантами..
показати весь коментар
20.01.2026 11:55 Відповісти
З його дописів та вкраденого в справжнього АТОшника ніку- щось не віриться.
показати весь коментар
20.01.2026 12:00 Відповісти
Як Вам сказати..він реальний пожежний..ще й мимо мене їде й сирену вмикае. А те, що інфа не сходиться - то тут багато хто в показах не сходиться.
показати весь коментар
20.01.2026 12:20 Відповісти
мимо мене їде й сирену вмикае

Я вам, Марина, говорил - валите в село. Мало вам трамаев, еще и пожарка.
показати весь коментар
20.01.2026 12:56 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 11:37 Відповісти
Твої ;пабратіми; з калаврадськими стрічками по посадках бігають.
показати весь коментар
20.01.2026 11:29 Відповісти
При всій повазі. Залиш його у спокої. Я знаю, де він мешкає. А він знає, де я.

Він пожежник. Бригаду не назову, поряд зі мною.
показати весь коментар
20.01.2026 11:41 Відповісти
Дякую... Та не звертайте уваги....
показати весь коментар
20.01.2026 11:43 Відповісти
Вибачте.
показати весь коментар
20.01.2026 11:51 Відповісти
Пожежник? А заявляв що енергетик. Вибачай, не вірю йому, а відповідно і тобі.
показати весь коментар
20.01.2026 11:45 Відповісти
ви якесь ненормальне. Пожежна частина N5.
показати весь коментар
20.01.2026 11:50 Відповісти
Приїздив ще коли чоловік був живий. На розмінування в лісі.
показати весь коментар
20.01.2026 11:52 Відповісти
Зрозуміло.
показати весь коментар
20.01.2026 11:53 Відповісти
Проїхали.
показати весь коментар
20.01.2026 12:00 Відповісти
 
 