УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
4 939 12

Через атаку РФ знеструмлено водопровідну інфраструктуру Києва: де немає води?

Частина Києва залишилась без водопостачання

У зв’язку з ворожими обстрілами знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ПрАТ "Київводоканал". 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де наразі немає води?

Як зазначається, наразі водопостачання відсутнє майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску води.

На зниженому тиску у водопровідних мережах Правобережної частини міста залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві гарячу їжу надає 41 мобільна кухня, ще 40 у резерві, - Свириденко

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві поки неможливо скасувати екстрені відключення світла, - Шмигаль

Автор: 

Київ (20616) обстріл (33649) водопостачання (891)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А міндіч з цукерманом розважаются в Ізраїлі вкравши понад сто мільйонів доларів, які мали б піти на захисні споруди енергетики і хтось вірить що президент не знав ? це одна банда починаючи з коломойського.
показати весь коментар
20.01.2026 09:26 Відповісти
+7
Ау - партнер і дружбан міндича с Банковой - брехло ти галиме! Де фламінго, де захист енергетичної інфраструктури, де блекаут у Москві? Де боротьба з коррупцією? Скільки міндич тобі гад бабла відвалив за двушечку на москву?
показати весь коментар
20.01.2026 09:20 Відповісти
+3
Та, шо ви ото скиглите?
Зараз штаб імені шмигаля та дебілка свириденка, потужними дорученнями всіх обігріють та накормлять.
А, поки послухайте пісеньку Тані ліберман, улюблениці аллочкі галкіной, про те які ми афігенні без тепла та світла.
показати весь коментар
20.01.2026 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Вам ще не набридло задавати ці питання? Плювати воно хотіло і на Україну і на українців. Головна задача -протриматись якомога довше при владі. Тому й війна ніяк не закінчується бо закінчення це кінець для влади зеленського.
показати весь коментар
20.01.2026 09:40 Відповісти
Ці пиитання не набриднуть до їх"остаточного вирішення"!
показати весь коментар
20.01.2026 10:32 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Аби тільки всі матюги, що зараз на зєлю сиплються, перетворились на відповідний результат виборів. Та щось слабко віриться.
показати весь коментар
20.01.2026 09:39 Відповісти
доброго ранку невмиті незламні. головне що баканов, міндіч, всі при своїх..
а вкурвило б їх
показати весь коментар
20.01.2026 09:40 Відповісти
Хтось у владі дуже добре інформує рашистів про чутливі місця для ударів по енергетиці і інфрастуктурі .
ЗЕля сук@ це ти робиш ?
показати весь коментар
20.01.2026 10:00 Відповісти
І зє! залишається лідером у президентських перегонах. Віримо, віримо... А щодо того, хто інформує кацапів, куди треба бити, так сама влада і інформує, доповідаючи нам, де і як усе відновлено. 3,14здаки позатикали б, бл@ді
показати весь коментар
20.01.2026 10:20 Відповісти
Яких перегонів...в країні Велика Відчизняна Війна, а у притрушених - перегони...
показати весь коментар
20.01.2026 11:18 Відповісти
Стратегический запас воды должен быть в каждой квартире, жителей тех городов которые особо часто подвергаются обстрелам.. У меня лично запаса воды хватает (в кладовке на балконе в ванной комнате что бы пережить то время когда нет воды. Легкомысленное отношение к сложившейся ситуации и надежда на "авось" чреваты большими проблемами. И таки да, меня как и многих украинцев возмущает сам факт того, что на Москве имеются, и свет и вода, как и бездействие власти в этом вопросе, (отговорки типа "нет возможности" не принимаю, - возможность есть всегда, -- должно быть желание власти и понимание украинцев, что выборы это серьёзное мероприятие . а не цирковое представление).
показати весь коментар
20.01.2026 12:33 Відповісти
 
 