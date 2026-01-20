Атака ракет и БпЛА на Киев
Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

Часть Киева осталась без водоснабжения

В связи с вражескими обстрелами обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЧАО "Киевводоканал". 

Где сейчас нет воды?

Как отмечается, в настоящее время водоснабжение отсутствует почти во всей Левобережной части города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы). Жилой массив Троещина на пониженном давлении воды.

На пониженном давлении в водопроводных сетях правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах.

"Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

А міндіч з цукерманом розважаются в Ізраїлі вкравши понад сто мільйонів доларів, які мали б піти на захисні споруди енергетики і хтось вірить що президент не знав ? це одна банда починаючи з коломойського.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:26 Ответить
Ау - партнер і дружбан міндича с Банковой - брехло ти галиме! Де фламінго, де захист енергетичної інфраструктури, де блекаут у Москві? Де боротьба з коррупцією? Скільки міндич тобі гад бабла відвалив за двушечку на москву?
показать весь комментарий
20.01.2026 09:20 Ответить
Та, шо ви ото скиглите?
Зараз штаб імені шмигаля та дебілка свириденка, потужними дорученнями всіх обігріють та накормлять.
А, поки послухайте пісеньку Тані ліберман, улюблениці аллочкі галкіной, про те які ми афігенні без тепла та світла.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:39 Ответить
Ау - партнер і дружбан міндича с Банковой - брехло ти галиме! Де фламінго, де захист енергетичної інфраструктури, де блекаут у Москві? Де боротьба з коррупцією? Скільки міндич тобі гад бабла відвалив за двушечку на москву?
показать весь комментарий
20.01.2026 09:20 Ответить
Вам ще не набридло задавати ці питання? Плювати воно хотіло і на Україну і на українців. Головна задача -протриматись якомога довше при владі. Тому й війна ніяк не закінчується бо закінчення це кінець для влади зеленського.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:40 Ответить
Ці пиитання не набриднуть до їх"остаточного вирішення"!
показать весь комментарий
20.01.2026 10:32 Ответить
А міндіч з цукерманом розважаются в Ізраїлі вкравши понад сто мільйонів доларів, які мали б піти на захисні споруди енергетики і хтось вірить що президент не знав ? це одна банда починаючи з коломойського.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:26 Ответить
Та, шо ви ото скиглите?
Зараз штаб імені шмигаля та дебілка свириденка, потужними дорученнями всіх обігріють та накормлять.
А, поки послухайте пісеньку Тані ліберман, улюблениці аллочкі галкіной, про те які ми афігенні без тепла та світла.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:39 Ответить
Аби тільки всі матюги, що зараз на зєлю сиплються, перетворились на відповідний результат виборів. Та щось слабко віриться.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:39 Ответить
доброго ранку невмиті незламні. головне що баканов, міндіч, всі при своїх..
а вкурвило б їх
показать весь комментарий
20.01.2026 09:40 Ответить
Хтось у владі дуже добре інформує рашистів про чутливі місця для ударів по енергетиці і інфрастуктурі .
ЗЕля сук@ це ти робиш ?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:00 Ответить
І зє! залишається лідером у президентських перегонах. Віримо, віримо... А щодо того, хто інформує кацапів, куди треба бити, так сама влада і інформує, доповідаючи нам, де і як усе відновлено. 3,14здаки позатикали б, бл@ді
показать весь комментарий
20.01.2026 10:20 Ответить
Яких перегонів...в країні Велика Відчизняна Війна, а у притрушених - перегони...
показать весь комментарий
20.01.2026 11:18 Ответить
Стратегический запас воды должен быть в каждой квартире, жителей тех городов которые особо часто подвергаются обстрелам.. У меня лично запаса воды хватает (в кладовке на балконе в ванной комнате что бы пережить то время когда нет воды. Легкомысленное отношение к сложившейся ситуации и надежда на "авось" чреваты большими проблемами. И таки да, меня как и многих украинцев возмущает сам факт того, что на Москве имеются, и свет и вода, как и бездействие власти в этом вопросе, (отговорки типа "нет возможности" не принимаю, - возможность есть всегда, -- должно быть желание власти и понимание украинцев, что выборы это серьёзное мероприятие . а не цирковое представление).
показать весь комментарий
20.01.2026 12:33 Ответить
 
 