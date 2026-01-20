Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

В связи с вражескими обстрелами обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЧАО "Киевводоканал".

Где сейчас нет воды?

Как отмечается, в настоящее время водоснабжение отсутствует почти во всей Левобережной части города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы). Жилой массив Троещина на пониженном давлении воды.

На пониженном давлении в водопроводных сетях правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах.

"Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

