86 тыс. семей в Киевской области пока без света после удара РФ, - ДТЭК

отключения света в Киевской области

86 000 семей в Киевской области пока остаются без света после ночного обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Каковы прогнозы?

"Работаем непрерывно, несмотря на мороз, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах. Напоминаем: в области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Будь ты проклят Путлер,вся его верхушка и этот так называемый" "народ ", который поддерживает эту Войну Вот это настоящий Геноцид!
20.01.2026 13:25
 
 