86 тыс. семей в Киевской области пока без света после удара РФ, - ДТЭК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Каковы прогнозы?
"Работаем непрерывно, несмотря на мороз, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах. Напоминаем: в области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Elis Dolovac
показать весь комментарий20.01.2026 13:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль