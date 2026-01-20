86 тис. родин на Київщині наразі без світла після удару РФ, - ДТЕК
86 000 родин на Київщині наразі залишаються без світла після нічного обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Які прогнози?
"Працюємо безперервно, попри мороз, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки. Нагадуємо: в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
