УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12992 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
924 1

86 тис. родин на Київщині наразі без світла після удару РФ, - ДТЕК

86 000 родин на Київщині наразі залишаються без світла після нічного обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які прогнози?

"Працюємо безперервно, попри мороз, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки. Нагадуємо: в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Через атаку РФ знеструмлено водопровідну інфраструктуру Києва: де немає води?

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Автор: 

Київська область (4544) енергетика (3727) ДТЕК (2048)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будь ты проклят Путлер,вся его верхушка и этот так называемый" "народ ", который поддерживает эту Войну Вот это настоящий Геноцид!
показати весь коментар
20.01.2026 13:25 Відповісти
 
 