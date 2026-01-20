Оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Херсонщины: ранены 4 человека

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Золотая Балка, Белозерка, Степное, Сагайдачное, Урожайное, Никольское, Понятовка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Антоновка, Приднепровское, Осокоровка, Новорайск, Бургунка, Веселое, Змиевка, Ивановка, Николаевка, Михайловка, Новотягинка, Садовое, Токаревка и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты испортили админздание, газовую трубу, частный гараж и автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 1 человека.

Обстрел Херсона

Вчера вечером российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона.

В результате целенаправленных ударов по жилой застройке повреждения получили квартиры в многоэтажке. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

На месте "прилетов" оперативно начали аварийно-восстановительные работы, чтобы помочь херсонцам, чьи дома были разрушены. К счастью, обошлось без пострадавших.

