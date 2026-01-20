Окупанти обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини: поранено 4 людей

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Білозерка, Степне, Сагайдачне, Урожайне, Микільське, Понятівка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Придніпровське, Осокорівка, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Миколаївка, Михайлівка, Новотягинка, Садове, Токарівка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газову трубу, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали одну людину.

Обстріл Херсону

Учора ввечері російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсону.

Внаслідок цілеспрямованих ударів по житловій забудові пошкоджень зазнали квартири у багатоповерхівці. Також понівечено припарковані поруч автівки.

На місці "прильотів" оперативно розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби допомогти херсонцям, чиї оселі зазнали руйнувань. На щастя, обійшлося без постраждалих.

