Свириденко анонсировала поставки генераторов и трансформаторов из Азербайджана, Словакии и Чехии

Свириденко анонсировала международную помощь по восстановлению энергетики

В Украину в ближайшее время поступит новая партия международной помощи, направленной на поддержку энергетической системы и гуманитарных нужд населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам главы правительства, помощь включает генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию, медицинское оборудование и другие критически важные ресурсы, которые поступят из Азербайджана, Словакии и Чехии. Все грузы будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной вследствие массированных вражеских обстрелов.

Премьер-министр подчеркнула, что международная поддержка остается ключевой для стабильной работы энергетического сектора и обеспечения базовых потребностей граждан в зимний период.

"Мы благодарны всем нашим партнерам за постоянную поддержку и уже оказанную помощь. Все это направляется на восстановление тепла и света в домах наших людей и на восстановление энергетических объектов после сложнейших атак", – отметила Свириденко.

Помощь партнеров для энергетической стабильности

Отдельно Юлия Свириденко сообщила, что уже на следующей неделе Ирландия перечислит еще 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут использованы для закупки резервного оборудования и проведения аварийно-восстановительных работ.

В правительстве подчеркивают, что Фонд поддержки энергетики остается одним из ключевых инструментов быстрого реагирования на последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре. За счет международных взносов удается оперативно обеспечивать регионы необходимой техникой и материалами.

Резервы продовольствия и готовность к чрезвычайным ситуациям

Кроме энергетического вопроса, премьер-министр поручила усилить подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям в сфере продовольственной безопасности. В частности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна наладить более тесную координацию с производителями продуктов питания в регионах.

Цель – сформировать оперативные запасы продовольствия на случай развертывания пунктов питания в случае длительных отключений электроэнергии или других кризисных сценариев. Также ГСЧС поручено проработать механизм краткосрочного резервного питания предприятий, производящих базовые продукты.

В то же время Свириденко заверила, что на данный момент ситуация с обеспечением продовольствием стабильна, а производственные мощности украинских предприятий превышают внутренние потребности страны.

  • В настоящее время энергетики продолжают ликвидацию последствий массированного удара РФ, который повредил как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электроэнергии. В связи с этим во многих регионах введены аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие, – сообщили в "Укрэнерго". 

Топ комментарии
+11
А могла би просто промовчати....
показать весь комментарий
20.01.2026 19:09 Ответить
+10
2ї23 рік.
Японія та Ниметччина - візміть когенераційні установки.
Ze - накуя вони нам? Ви нам побутові генератори поставте.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:17 Ответить
+8
занадто тупа стюардеса дєрьмака
показать весь комментарий
20.01.2026 19:11 Ответить
А могла би просто промовчати....
показать весь комментарий
20.01.2026 19:09 Ответить
занадто тупа стюардеса дєрьмака
показать весь комментарий
20.01.2026 19:11 Ответить
А як же піар зетений? Коли ще така нагода випаде?
показать весь комментарий
20.01.2026 19:11 Ответить
а могла б і повідомити координати де їх змонтують
показать весь комментарий
20.01.2026 19:26 Ответить
Чула, що один депутат спзд в 1500 спонсорських генераторів . Карл , 1500 ! Замість того, щоб роздати людям. І на той склад прилетіло від кацапів. Було б смішно, якби у квартирі було світло …
показать весь комментарий
20.01.2026 19:38 Ответить
ПИАРасты зелёные.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:37 Ответить
а до чого тут zельона гнида свиридня?
показать весь комментарий
20.01.2026 19:10 Ответить
ПИАРастка.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:38 Ответить
Мабуть, кабміндічі з урядового кварталу, чимало шламбаумів грошових виставили, для «двушечок на мацковію»?!?! Деркач з мертвечуком, пильно стежать за надходженням грошей від кріпаків з України !!
показать весь комментарий
20.01.2026 19:10 Ответить
Цікаво, а два роки тому про генератори думки у зелені черепушки не приходили? 🤔 Весь черепок зайиали думки про Велике будівництво і його похідні?
показать весь комментарий
20.01.2026 19:13 Ответить
ай маладєц, будуть в Козині басейни з підігрівом, незважаючи на обстріли.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:14 Ответить
2ї23 рік.
Японія та Ниметччина - візміть когенераційні установки.
Ze - накуя вони нам? Ви нам побутові генератори поставте.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:17 Ответить
А від уряду України є постачання генераторів? То велика подяка тим країнам,м які їх поставили і до чого там Свириденко чи її бос?
показать весь комментарий
20.01.2026 19:28 Ответить
Афіші сюди. Афіші туди. Всюди розвішуємо красиві афіші!
показать весь комментарий
20.01.2026 19:29 Ответить
Тобто 4 роки дурня валяли. Тепер "уряд гундосика" звітує скільки допомоги від далеких країн.....
*** ваші шашлики, кагал ,!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 19:33 Ответить
А що, Голова Кабінету Міністрів на півставки, ще і новини озвучує? Зелений Суфльорист розповідає про " нам потрібно 2 дрона на Шахєд.". Потрібно? Так чому ж ти не робиш, суфльор?
показать весь комментарий
20.01.2026 20:01 Ответить
Нахера ото ти патякаеш дура набита? З такими керуями і ворогів не треба...
показать весь комментарий
20.01.2026 20:03 Ответить
А від Ізраїлю і конкретних міндічів-цукерманів щось буде?
показать весь комментарий
20.01.2026 20:04 Ответить
Їй в радники побільше випускників гуманітарної освіти)З міністерства освіти)Ті дуже добре розбираються в економіці,енергетиці))
показать весь комментарий
20.01.2026 20:16 Ответить
у києві на складах стоять ,і шо людям роздають ? ні
світла нема
з балкона бачу 24 дизеля генератор AKSA 10 кВт -навіть назву бачу......

напевно топліво списують- для гуманітарних потреб населення

https://prorab.group/ru/product/dizelnij-generator-aksa-aap-12000-pb-10-kvt?srsltid=AfmBOoprB1iezgHClhud1Ydnq9cWNVVPpYznYuVsrmUtnIPqD3Eztueu
показать весь комментарий
20.01.2026 22:08 Ответить
Пані Прем'єр,чому не даєте повну інформацію? Де координати установки цих агрегатів? Куди бити кацапам? Чи ви думаєте,дипломати кацапії не будуть тиснути на ці країни? Різними способами.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:23 Ответить
 
 