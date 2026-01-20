Свириденко анонсировала поставки генераторов и трансформаторов из Азербайджана, Словакии и Чехии
В Украину в ближайшее время поступит новая партия международной помощи, направленной на поддержку энергетической системы и гуманитарных нужд населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам главы правительства, помощь включает генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию, медицинское оборудование и другие критически важные ресурсы, которые поступят из Азербайджана, Словакии и Чехии. Все грузы будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной вследствие массированных вражеских обстрелов.
Премьер-министр подчеркнула, что международная поддержка остается ключевой для стабильной работы энергетического сектора и обеспечения базовых потребностей граждан в зимний период.
"Мы благодарны всем нашим партнерам за постоянную поддержку и уже оказанную помощь. Все это направляется на восстановление тепла и света в домах наших людей и на восстановление энергетических объектов после сложнейших атак", – отметила Свириденко.
Помощь партнеров для энергетической стабильности
Отдельно Юлия Свириденко сообщила, что уже на следующей неделе Ирландия перечислит еще 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут использованы для закупки резервного оборудования и проведения аварийно-восстановительных работ.
В правительстве подчеркивают, что Фонд поддержки энергетики остается одним из ключевых инструментов быстрого реагирования на последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре. За счет международных взносов удается оперативно обеспечивать регионы необходимой техникой и материалами.
Резервы продовольствия и готовность к чрезвычайным ситуациям
Кроме энергетического вопроса, премьер-министр поручила усилить подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям в сфере продовольственной безопасности. В частности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна наладить более тесную координацию с производителями продуктов питания в регионах.
Цель – сформировать оперативные запасы продовольствия на случай развертывания пунктов питания в случае длительных отключений электроэнергии или других кризисных сценариев. Также ГСЧС поручено проработать механизм краткосрочного резервного питания предприятий, производящих базовые продукты.
В то же время Свириденко заверила, что на данный момент ситуация с обеспечением продовольствием стабильна, а производственные мощности украинских предприятий превышают внутренние потребности страны.
- В настоящее время энергетики продолжают ликвидацию последствий массированного удара РФ, который повредил как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электроэнергии. В связи с этим во многих регионах введены аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие, – сообщили в "Укрэнерго".
Японія та Ниметччина - візміть когенераційні установки.
Ze - накуя вони нам? Ви нам побутові генератори поставте.
