Комиссар ООН по правам человека Тюрк возмущен атаками РФ на энергетику Украины: Основная нагрузка ложится на гражданских лиц

Тюрк возмущен атаками РФ на энергетику Украины

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что возмущен повторными масштабными атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины после новых ударов прошлой ночью, которые привели к отключению отопления и электроэнергии в крупных городских центрах, в частности в Киеве и Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Основная тяжесть атак РФ ложится на гражданских

"Это происходит в то время, когда население Украины страдает от сильных морозов, а ночью температура опускается ниже минус 10 градусов по Цельсию", – отметил Тюрк.

Он подчеркнул, что основная тяжесть этих атак ложится на гражданских лиц.

"Их можно назвать только одним словом – жестокие. Их необходимо прекратить. Поражение гражданских лиц и гражданской инфраструктуры является явным нарушением правил ведения войны", - добавил он.

Комиссар ООН отметил, что атаки прошлой ночью с применением дальнобойного оружия привели к аварийным отключениям электроэнергии и отопления в нескольких регионах. В Киеве, по сообщению городского головы, по состоянию на утро без отопления остались 5635 многоэтажных жилых домов, почти 80% из которых только недавно восстановили теплоснабжение после отключений, вызванных аналогичной атакой 9 января.

Больше всего страдают самые уязвимые группы населения

"Это означает, что сотни тысяч семей сейчас остались без отопления, а в нескольких районах, в частности на значительной части территории Киева, также отсутствует водоснабжение. Больше всего от этого страдают самые уязвимые группы населения, в частности дети, пожилые люди и люди с инвалидностью", – сказал он.

По словам Тюрка, Россия продолжает наносить эти масштабные удары, несмотря на наличие широкой и надлежащим образом задокументированной публичной информации об их серьезном воздействии на гражданское население.

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

С октября прошлого года российские вооруженные силы возобновили систематические масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины: удары были зафиксированы как минимум в 20 областях страны.

После аналогичных ударов в 2024 году эти атаки привели к деградации энергетической системы Украины в целом. Это повлекло за собой введение графиков отключений электроэнергии в большинстве областей Украины, которые в течение последних месяцев регулярно продолжались до 18 часов в сутки.

"Я призываю российские власти немедленно прекратить эти атаки. Ужасно видеть, как страдают гражданские лица", - подчеркнул Тюрк.

І що з того обурення?
20.01.2026 19:03 Ответить
Ніфіга у них посади.
Цілий верховний комісар з прав людини.
А що кацапи не заплатили?
Оно, червоному хресту підкинули, то вони і за бєлгород дуже обурились.
20.01.2026 18:59 Ответить
Як з козла молока, всерівно закликати вовка не їсти м'яса, просто відзвітував за свою "непосильну" працю.
20.01.2026 19:08 Ответить
ООН - це хто?
А "Рада Миру" трампона - це не то ООН?
20.01.2026 18:56 Ответить
20.01.2026 18:59 Ответить
І що з того обурення?
20.01.2026 19:03 Ответить
Як з козла молока, всерівно закликати вовка не їсти м'яса, просто відзвітував за свою "непосильну" працю.
20.01.2026 19:08 Ответить
****** йому грошей за це дасть…., як борцю за ні про що!!
20.01.2026 19:13 Ответить
а чого комісарів не обурює те що на них болт поклали всі
20.01.2026 19:09 Ответить
Давайте краще зробимо щоб рашисти дохли, горіли і мерзли, а ви обурюйтеся хоч усріться
20.01.2026 19:09 Ответить
Навіть голодовку СУХУ об'явив, в знак немічного стану ООН???
20.01.2026 19:11 Ответить
Смєльчак, смєльчак...
20.01.2026 19:19 Ответить
люди від морозів гинуть а воно стурбоване .
20.01.2026 21:54 Ответить
 
 