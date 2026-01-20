Комиссар ООН по правам человека Тюрк возмущен атаками РФ на энергетику Украины: Основная нагрузка ложится на гражданских лиц

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что возмущен повторными масштабными атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины после новых ударов прошлой ночью, которые привели к отключению отопления и электроэнергии в крупных городских центрах, в частности в Киеве и Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Основная тяжесть атак РФ ложится на гражданских

"Это происходит в то время, когда население Украины страдает от сильных морозов, а ночью температура опускается ниже минус 10 градусов по Цельсию", – отметил Тюрк.

Он подчеркнул, что основная тяжесть этих атак ложится на гражданских лиц.

"Их можно назвать только одним словом – жестокие. Их необходимо прекратить. Поражение гражданских лиц и гражданской инфраструктуры является явным нарушением правил ведения войны", - добавил он.

Читайте также: В отдельных областях введены "достаточно жесткие" аварийные ограничения, - "Укрэнерго"

Комиссар ООН отметил, что атаки прошлой ночью с применением дальнобойного оружия привели к аварийным отключениям электроэнергии и отопления в нескольких регионах. В Киеве, по сообщению городского головы, по состоянию на утро без отопления остались 5635 многоэтажных жилых домов, почти 80% из которых только недавно восстановили теплоснабжение после отключений, вызванных аналогичной атакой 9 января.

Больше всего страдают самые уязвимые группы населения

"Это означает, что сотни тысяч семей сейчас остались без отопления, а в нескольких районах, в частности на значительной части территории Киева, также отсутствует водоснабжение. Больше всего от этого страдают самые уязвимые группы населения, в частности дети, пожилые люди и люди с инвалидностью", – сказал он.

Читайте также: Свириденко поручила создать запас продуктов на случай необходимости развертывания пунктов питания

По словам Тюрка, Россия продолжает наносить эти масштабные удары, несмотря на наличие широкой и надлежащим образом задокументированной публичной информации об их серьезном воздействии на гражданское население.

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

С октября прошлого года российские вооруженные силы возобновили систематические масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины: удары были зафиксированы как минимум в 20 областях страны.

Читайте также: ООН: в 2025 году в Украине зафиксировано наибольшее с 2022 года количество жертв среди гражданского населения

После аналогичных ударов в 2024 году эти атаки привели к деградации энергетической системы Украины в целом. Это повлекло за собой введение графиков отключений электроэнергии в большинстве областей Украины, которые в течение последних месяцев регулярно продолжались до 18 часов в сутки.

"Я призываю российские власти немедленно прекратить эти атаки. Ужасно видеть, как страдают гражданские лица", - подчеркнул Тюрк.

Что предшествовало?