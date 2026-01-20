В отдельных областях введены "достаточно жесткие" аварийные ограничения, - "Укрэнерго"

Энергетики продолжают ликвидацию последствий массированного удара РФ, который повредил как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электроэнергии.

Об этом сообщает со ссылкой на "Укрэнерго".

В связи с этим во многих регионах введены аварийные ограничения потребления, в отдельных областях - достаточно жесткие.

По информации, самая тяжелая ситуация с электроснабжением остается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях. Именно там продолжительность вынужденных отключений электроэнергии вне графиков является самой длительной.

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения обусловлены комплексным характером атаки, которая одновременно поразила ключевые элементы энергосистемы.

Энергетики призывают потребителей при наличии электроэнергии максимально уменьшить использование мощных приборов, не включать одновременно энергоемкую технику после восстановления питания и, по возможности, переносить такие процессы на ночные часы.

Что предшествовало?

