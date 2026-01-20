В отдельных областях введены "достаточно жесткие" аварийные ограничения, - "Укрэнерго"
Энергетики продолжают ликвидацию последствий массированного удара РФ, который повредил как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".
В связи с этим во многих регионах введены аварийные ограничения потребления, в отдельных областях - достаточно жесткие.
По информации, самая тяжелая ситуация с электроснабжением остается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях. Именно там продолжительность вынужденных отключений электроэнергии вне графиков является самой длительной.
В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения обусловлены комплексным характером атаки, которая одновременно поразила ключевые элементы энергосистемы.
Энергетики призывают потребителей при наличии электроэнергии максимально уменьшить использование мощных приборов, не включать одновременно энергоемкую технику после восстановления питания и, по возможности, переносить такие процессы на ночные часы.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ривненской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гетьман тоді прославився Свинарчуками - не гірше ніж теперішній Міндичами/Цукерманами.
Дилема Ескобара, одним словом.
Для Homo erectus та Homo neanderthalensis вибору завжди нема.
Досить жорсткі, це які?
Прийде працівник штабу шмигаля, та виб'є мені вікна?