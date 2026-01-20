Более 1,3 тыс. пунктов несокрушимости работают в Киеве и более 90 палаток для обогрева, - Клименко

В Киеве в настоящее время спасатели и правоохранители оказывают помощь гражданам. Развернуты палатки для обогрева и пункты несокрушимости.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, операторы Службы 112 приняли более 20 тыс. заявок о проблемах с поставкой тепла, электроэнергии, воды или газа в дома людей.

"Больше всего – почти 15 тысяч обращений – получили из столицы и Киевской области.



Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве. Российские удары по критической инфраструктуре при таком морозе – это геноцидное намерение, целенаправленное лишение миллионов людей базовых условий жизни зимой. Россия намеренно бьет, чтобы страдали гражданские люди.



Тысячи специалистов сейчас задействованы в восстановлении. Спасатели проводят аварийные работы на объектах, которые были под российской атакой сегодня", - добавил Клименко.

В Киеве сейчас работают более 1,3 тыс.пунктов несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить доступ к Интернету.

Также в качестве пунктов несокрушимости действуют торговые центры, заведения питания, АЗС, в том числе и во время комендантского часа (кроме развлекательных заведений).

"Дополнительно ГСЧС развернули более 90 палаток обогрева, которые принимают граждан. Там работают и психологи – поддержка сейчас нужна каждому.



30 подразделений полиции в столице также работают как пункты обогрева.



Узнать, где находится ближайший пункт несокрушимости или обогрева, можно по номеру 112 или в приложении Дія", - добавил глава МВД.

















