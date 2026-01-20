Более 1,3 тыс. пунктов несокрушимости работают в Киеве и более 90 палаток для обогрева, - Клименко
В Киеве в настоящее время спасатели и правоохранители оказывают помощь гражданам. Развернуты палатки для обогрева и пункты несокрушимости.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам министра, операторы Службы 112 приняли более 20 тыс. заявок о проблемах с поставкой тепла, электроэнергии, воды или газа в дома людей.
"Больше всего – почти 15 тысяч обращений – получили из столицы и Киевской области.
Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве. Российские удары по критической инфраструктуре при таком морозе – это геноцидное намерение, целенаправленное лишение миллионов людей базовых условий жизни зимой. Россия намеренно бьет, чтобы страдали гражданские люди.
Тысячи специалистов сейчас задействованы в восстановлении. Спасатели проводят аварийные работы на объектах, которые были под российской атакой сегодня", - добавил Клименко.
В Киеве сейчас работают более 1,3 тыс.пунктов несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить доступ к Интернету.
Также в качестве пунктов несокрушимости действуют торговые центры, заведения питания, АЗС, в том числе и во время комендантского часа (кроме развлекательных заведений).
"Дополнительно ГСЧС развернули более 90 палаток обогрева, которые принимают граждан. Там работают и психологи – поддержка сейчас нужна каждому.
30 подразделений полиции в столице также работают как пункты обогрева.
Узнать, где находится ближайший пункт несокрушимости или обогрева, можно по номеру 112 или в приложении Дія", - добавил глава МВД.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ровенской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
