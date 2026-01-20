РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10478 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
694 9

Более 1,3 тыс. пунктов несокрушимости работают в Киеве и более 90 палаток для обогрева, - Клименко

В Киеве в настоящее время спасатели и правоохранители оказывают помощь гражданам. Развернуты палатки для обогрева и пункты несокрушимости.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам министра, операторы Службы 112 приняли более 20 тыс. заявок о проблемах с поставкой тепла, электроэнергии, воды или газа в дома людей.

"Больше всего – почти 15 тысяч обращений – получили из столицы и Киевской области.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве. Российские удары по критической инфраструктуре при таком морозе – это геноцидное намерение, целенаправленное лишение миллионов людей базовых условий жизни зимой. Россия намеренно бьет, чтобы страдали гражданские люди.

Тысячи специалистов сейчас задействованы в восстановлении. Спасатели проводят аварийные работы на объектах, которые были под российской атакой сегодня", - добавил Клименко.

В Киеве сейчас работают более 1,3 тыс.пунктов несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить доступ к Интернету.

Также в качестве пунктов несокрушимости действуют торговые центры, заведения питания, АЗС, в том числе и во время комендантского часа (кроме развлекательных заведений).

"Дополнительно ГСЧС развернули более 90 палаток обогрева, которые принимают граждан. Там работают и психологи – поддержка сейчас нужна каждому.

30 подразделений полиции в столице также работают как пункты обогрева.

Узнать, где находится ближайший пункт несокрушимости или обогрева, можно по номеру 112 или в приложении Дія", - добавил глава МВД.

Ситуация после обстрелов в Киеве: что известно?
Что предшествовало?

Автор: 

обстрел (32307) энергетика (3423) Клименко Игорь (488) пункт несокрушимости (47)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зробили з країни zельоний циганський табір
показать весь комментарий
20.01.2026 13:54 Ответить
ракетну програму знищили, українську Мрію знищили, чонгари розмінували, паРашних агентів на ключові пости призначили, двушки на маскву відправиляли, корупцію ввели в ранг державної політики, мусорів воювати не навчили.....

додавайте
показать весь комментарий
20.01.2026 14:03 Ответить
запросити пожити там зе-мерзотну владу
показать весь комментарий
20.01.2026 14:17 Ответить
Засідання КМ і ВР теж там можна проводити.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:38 Ответить
В 2011-2012 коли були сильні морози, то аналог пунктів незламності розгортали ДСНС для безхатьків, щоб ті не померзли. Оце ми пройшли шлях за 15 років. Дякуючи в тому числі і Зеленьському та його партнеру ***** Україна перетворюється на країну бомжів. Молодець мудрий нарід, обрали блд
показать весь комментарий
20.01.2026 14:05 Ответить
Пішов розпил бюджету,адже тут можна списати все що завгодно.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:19 Ответить
это ноль на город миллионник
показать весь комментарий
20.01.2026 14:20 Ответить
І тут пафосу напхали. Та назвіть його як люди-"Пункт допомоги".
показать весь комментарий
20.01.2026 14:44 Ответить
50-60 тис зарплата у охоронців наметів мусорил.
Так переможемо.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:06 Ответить
 
 