У нас не стало меньше ракет для ПВО, стало больше ракет у россиян во время атак, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия увеличила количество баллистических ракет во время атак по Украине.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"На мой взгляд, цифры, которые у нас есть, у нас не стало меньше ракет ПВО. Стало больше ракет у русских во время атак. У нас стало немного больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия. А они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора.

Но нужно снижать их возможности производить эти ракеты. Этого, пока, не происходит. Нам нужно больше ракет, больше ПВО, поскольку баллистику они увеличили", - пояснил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклады Хмары и Малюка: согласовали новые боевые операции СБУ. ФОТО (дополнено)

Сегодня против баллистики кроме ракет к Patriot ничего не работает, отметил президент. Поэтому их нужно больше.

"Они в разы увеличили "шахеды", но мы увеличили перехватчики, мобильные огневые группы. То есть мы находим инструменты, мы в конце концов победим "шахеды", мы должны это сделать.

Но что касается баллистики, то пока ключ только в руках США. Поэтому очень важно, чтобы поставки были своевременными, чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства Европы и Америки очень многое зависит", - подытожил он.

Читайте: По крайней мере часть ракет, которыми сегодня атаковала РФ, была изготовлена уже в этом году, - Зеленский

Читайте также: Зеленский о визите в Давос: Сейчас я выбираю Украину, а не экономические форумы