РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10648 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины
1 830 28

У нас не стало меньше ракет для ПВО, стало больше ракет у россиян во время атак, - Зеленский

Зеленский рассказал, что у Украины с ПВО и ракетами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия увеличила количество баллистических ракет во время атак по Украине.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

ПВО

"На мой взгляд, цифры, которые у нас есть, у нас не стало меньше ракет ПВО. Стало больше ракет у русских во время атак. У нас стало немного больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия. А они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора.

Но нужно снижать их возможности производить эти ракеты. Этого, пока, не происходит. Нам нужно больше ракет, больше ПВО, поскольку баллистику они увеличили", - пояснил Зеленский.

Сегодня против баллистики кроме ракет к Patriot ничего не работает, отметил президент. Поэтому их нужно больше.

"Они в разы увеличили "шахеды", но мы увеличили перехватчики, мобильные огневые группы. То есть мы находим инструменты, мы в конце концов победим "шахеды", мы должны это сделать. 

Но что касается баллистики, то пока ключ только в руках США. Поэтому очень важно, чтобы поставки были своевременными, чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства Европы и Америки очень многое зависит", - подытожил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (24057) обстрел (32307) ПВО (3623)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Де твоя балістика,біля якої ти хизувався,записуючи черговий гундосий відосик?.Де ще ті вироби на фоні яких ти робив зйомку? В кінці кінців за свої слова ти повинен відповідати,за відповіді і помсту,а не бути триндоболом.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:40 Ответить
+9
Ще "до жовтня по 7 штук на добу" (с)
І це лише "фламіндічі"! Про решту 3000 за минулий рік я мовчу...
показать весь комментарий
20.01.2026 13:45 Ответить
+8
Де московські блекаути ****** слугонародний?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ото розбалакався! Трепло - знахідка для шпигуна.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:36 Ответить
кацапи наростили - ми ж теж клепаєм свої ракети - нє?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:37 Ответить
Нє...
показать весь комментарий
20.01.2026 14:16 Ответить
Нууу! У нас же менше не стало! (В. Зєлєнскій) Ну правда ж? Ну ми ж не можемо і двушечку на мацкву (не дивно, що кацапи наростили), і виробництво своїх нарощувати. Тим паче, що кварталівським харчуватися від чогось треба. Та й Малюка ніхто за дякую не зніме.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:19 Ответить
"...Але треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети. Цього, поки що, не відбувається..."

А чому ж, вова? Де твої обіцяні фламінги та ін. за 4 роки?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:38 Ответить
Та ладно. Два роки тому 100+ летіло раз на тиждень.
Правда, тепер - здебільшого балістика, крилатих мало (18/15).
І не тому мало, що не випускають, а тому, що пускати стало важче.
Привіт тим, хто сміявся з "Павутини".
показать весь комментарий
20.01.2026 13:39 Ответить
показать весь комментарий
а де ж *************,який розповідав у 2022 про залишок у кацапів 100 ракет?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:43 Ответить
Він тепер віце-презідЄнт при нацвеличнішому.
А як же?! А хто ж, як не він!
показать весь комментарий
20.01.2026 14:52 Ответить
Питання до президента: чому москва ще досі з електрикою, теплом та газом?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:44 Ответить
Тому що, то сталіца єго родіни!
А київ, ні!
показать весь комментарий
20.01.2026 13:45 Ответить
Отакої!
Гундосе зе!падло, ще вчора хрипіло, що патріоти стоять пусті.
А сьогодні повні, але у підарів балістики як собак нерізаних?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:44 Ответить
Коли у зеленого балабола стане більше ракет?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:47 Ответить
зашли в рашку міндіча з єрмаком і в кацапів різко невистачатиме коштів на ракети з шахедами, вони профі по розкраданню
показать весь комментарий
20.01.2026 13:50 Ответить
Чого воно жалится? Нужны Пэтриоты -так покупай. Нема грошей -проси у Европы. Но те только фотосессии с королями устраивали после скандалов в США, а платить тоже не хотят, да сейчас им о своей ППО думать нужно.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:51 Ответить
А якщо ти підпишеш з рашистами мірну угоду. ТО через пів року-рік в кого стане більше ракет, у рашистів чи у нас? Через рік у рашистів буде 5-10тис ракет. А я дуже сумніваюся що в України збільшиться кількість ракет до ППО. Я сумніваюся що Україні взагалі дадуть якусь зброю якщо настане так званий ваш мірний план. От тоді дійсно рашисти за один залп знесуть всі наші міста а Тромб скаже що Україна повинна капітулювати бо в неї немає карт і залишилась одна упряжка
показать весь комментарий
20.01.2026 13:51 Ответить
Не зможуть рашисти виробити 5-10 тисяч ракет їхні спроможності десь 1600- 1700 за рік ,та і економіка рашиська видихаєтся, інше питаня а що в нас робится "найвеличніший" заявив про 3 тисячі фламінго навіть не розуміючи що він сказав і де в нас такий потенціал.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:09 Ответить
Деякі писали що у орків економіка падає. Невже їм не зрозуміло що з війною це навпаки.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:51 Ответить
Так ти ж вранці казав, що за добу тільки отримали ракети! Коли брехав? Вранці чи зараз?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:52 Ответить
Володя бреше на постійній основі, бо більше нікуя не вміє.🤭
показать весь комментарий
20.01.2026 14:01 Ответить
Мені одному здається, що людям просто відливають у пику?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:56 Ответить
А ще бабла в тебе все більше і більше. Не зупиняється ріка намародерених на оборонці грошей.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:06 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 14:15 Ответить
То есть кто-то все эти 4ре года все же переводил экономику на военные рельсы и наращивал производство ракет, а кто-то видосики штамповал. Итог четырех лет войны. Ну наверное на 5й должно стать лучше, ведь.... интересно а почему должно стать лучше а не хуже?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:36 Ответить
Как всегда виноват кто-то другой.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:40 Ответить
 
 