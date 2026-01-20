У нас не стало меньше ракет для ПВО, стало больше ракет у россиян во время атак, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия увеличила количество баллистических ракет во время атак по Украине.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
ПВО
"На мой взгляд, цифры, которые у нас есть, у нас не стало меньше ракет ПВО. Стало больше ракет у русских во время атак. У нас стало немного больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия. А они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора.
Но нужно снижать их возможности производить эти ракеты. Этого, пока, не происходит. Нам нужно больше ракет, больше ПВО, поскольку баллистику они увеличили", - пояснил Зеленский.
Сегодня против баллистики кроме ракет к Patriot ничего не работает, отметил президент. Поэтому их нужно больше.
"Они в разы увеличили "шахеды", но мы увеличили перехватчики, мобильные огневые группы. То есть мы находим инструменты, мы в конце концов победим "шахеды", мы должны это сделать.
Но что касается баллистики, то пока ключ только в руках США. Поэтому очень важно, чтобы поставки были своевременными, чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства Европы и Америки очень многое зависит", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ровенской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це лише "фламіндічі"! Про решту 3000 за минулий рік я мовчу...
А чому ж, вова? Де твої обіцяні фламінги та ін. за 4 роки?
Правда, тепер - здебільшого балістика, крилатих мало (18/15).
І не тому мало, що не випускають, а тому, що пускати стало важче.
Привіт тим, хто сміявся з "Павутини".
А як же?! А хто ж, як не він!
А київ, ні!
Гундосе зе!падло, ще вчора хрипіло, що патріоти стоять пусті.
А сьогодні повні, але у підарів балістики як собак нерізаних?