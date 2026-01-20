У нас не стало менше ракет до ППО, стало більше ракет у росіян під час атак, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія наростила кількість балістичних ракет під час атак по Україні.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

ППО

"На мій погляд, цифри, які у нас є, у нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет у рускіх під час атак. У нас стало трішки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора.

Але треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети. Цього, поки що, не відбувається. Нам потрібно більше ракет, більше ППО, оскільки балістику вони збільшили", - пояснив Зеленський.

Сьогодні проти балістики крім ракет до Patriot нічого не працює, зауважив президент. Тому їх треба більше.

"Вони в рази збільшили "шахеди", але ми збільшили перехоплювачі, мобільні вогневі групи. Тобто ми знаходимо інструменти, ми поборемо зрештою "шахеди", ми повинні це зробити.

Але що стосується балістики, то поки що ключ тільки в руках США. Тому дуже важливо, щоб постачання було вчасним, щоб PURL працювала і партнери допомагали нам купувати відповідні ракети. Від єдності Європи та Америки дуже багато всього залежить", - підсумував він.

