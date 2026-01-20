У нас не стало менше ракет до ППО, стало більше ракет у росіян під час атак, - Зеленський

Зеленський розповів, що в України з ППО та ракетами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія наростила кількість балістичних ракет під час атак по Україні.

"На мій погляд, цифри, які у нас є, у нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет у рускіх під час атак. У нас стало трішки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора.

Але треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети. Цього, поки що, не відбувається. Нам потрібно більше ракет, більше ППО, оскільки балістику вони збільшили", - пояснив Зеленський.

Сьогодні проти балістики крім ракет до Patriot нічого не працює, зауважив президент. Тому їх треба більше.

"Вони в рази збільшили "шахеди", але ми збільшили перехоплювачі, мобільні вогневі групи. Тобто ми знаходимо інструменти, ми поборемо зрештою "шахеди", ми повинні це зробити. 

Але що стосується балістики, то поки що ключ тільки в руках США. Тому дуже важливо, щоб постачання було вчасним, щоб PURL працювала і партнери допомагали нам купувати відповідні ракети. Від єдності Європи та Америки дуже багато всього залежить", - підсумував він.

Топ коментарі
+11
Де твоя балістика,біля якої ти хизувався,записуючи черговий гундосий відосик?.Де ще ті вироби на фоні яких ти робив зйомку? В кінці кінців за свої слова ти повинен відповідати,за відповіді і помсту,а не бути триндоболом.
20.01.2026 13:40 Відповісти
+9
Ще "до жовтня по 7 штук на добу" (с)
І це лише "фламіндічі"! Про решту 3000 за минулий рік я мовчу...
20.01.2026 13:45 Відповісти
+8
Де московські блекаути ****** слугонародний?
20.01.2026 13:41 Відповісти
Ото розбалакався! Трепло - знахідка для шпигуна.
20.01.2026 13:36 Відповісти
кацапи наростили - ми ж теж клепаєм свої ракети - нє?
20.01.2026 13:37 Відповісти
20.01.2026 13:45 Відповісти
Нє...
20.01.2026 14:16 Відповісти
Нууу! У нас же менше не стало! (В. Зєлєнскій) Ну правда ж? Ну ми ж не можемо і двушечку на мацкву (не дивно, що кацапи наростили), і виробництво своїх нарощувати. Тим паче, що кварталівським харчуватися від чогось треба. Та й Малюка ніхто за дякую не зніме.
20.01.2026 14:19 Відповісти
"...Але треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети. Цього, поки що, не відбувається..."

А чому ж, вова? Де твої обіцяні фламінги та ін. за 4 роки?
20.01.2026 13:38 Відповісти
Та ладно. Два роки тому 100+ летіло раз на тиждень.
Правда, тепер - здебільшого балістика, крилатих мало (18/15).
І не тому мало, що не випускають, а тому, що пускати стало важче.
Привіт тим, хто сміявся з "Павутини".
20.01.2026 13:39 Відповісти
20.01.2026 13:40 Відповісти
20.01.2026 13:41 Відповісти
а де ж *************,який розповідав у 2022 про залишок у кацапів 100 ракет?
20.01.2026 13:43 Відповісти
Він тепер віце-презідЄнт при нацвеличнішому.
А як же?! А хто ж, як не він!
20.01.2026 14:52 Відповісти
Питання до президента: чому москва ще досі з електрикою, теплом та газом?
20.01.2026 13:44 Відповісти
Тому що, то сталіца єго родіни!
А київ, ні!
20.01.2026 13:45 Відповісти
Отакої!
Гундосе зе!падло, ще вчора хрипіло, що патріоти стоять пусті.
А сьогодні повні, але у підарів балістики як собак нерізаних?
20.01.2026 13:44 Відповісти
Коли у зеленого балабола стане більше ракет?
20.01.2026 13:47 Відповісти
зашли в рашку міндіча з єрмаком і в кацапів різко невистачатиме коштів на ракети з шахедами, вони профі по розкраданню
20.01.2026 13:50 Відповісти
Чого воно жалится? Нужны Пэтриоты -так покупай. Нема грошей -проси у Европы. Но те только фотосессии с королями устраивали после скандалов в США, а платить тоже не хотят, да сейчас им о своей ППО думать нужно.
20.01.2026 13:51 Відповісти
А якщо ти підпишеш з рашистами мірну угоду. ТО через пів року-рік в кого стане більше ракет, у рашистів чи у нас? Через рік у рашистів буде 5-10тис ракет. А я дуже сумніваюся що в України збільшиться кількість ракет до ППО. Я сумніваюся що Україні взагалі дадуть якусь зброю якщо настане так званий ваш мірний план. От тоді дійсно рашисти за один залп знесуть всі наші міста а Тромб скаже що Україна повинна капітулювати бо в неї немає карт і залишилась одна упряжка
20.01.2026 13:51 Відповісти
Не зможуть рашисти виробити 5-10 тисяч ракет їхні спроможності десь 1600- 1700 за рік ,та і економіка рашиська видихаєтся, інше питаня а що в нас робится "найвеличніший" заявив про 3 тисячі фламінго навіть не розуміючи що він сказав і де в нас такий потенціал.
20.01.2026 15:09 Відповісти
Деякі писали що у орків економіка падає. Невже їм не зрозуміло що з війною це навпаки.
20.01.2026 13:51 Відповісти
Так ти ж вранці казав, що за добу тільки отримали ракети! Коли брехав? Вранці чи зараз?
20.01.2026 13:52 Відповісти
Володя бреше на постійній основі, бо більше нікуя не вміє.🤭
20.01.2026 14:01 Відповісти
Мені одному здається, що людям просто відливають у пику?
20.01.2026 13:56 Відповісти
А ще бабла в тебе все більше і більше. Не зупиняється ріка намародерених на оборонці грошей.
20.01.2026 14:06 Відповісти
20.01.2026 14:15 Відповісти
То есть кто-то все эти 4ре года все же переводил экономику на военные рельсы и наращивал производство ракет, а кто-то видосики штамповал. Итог четырех лет войны. Ну наверное на 5й должно стать лучше, ведь.... интересно а почему должно стать лучше а не хуже?
20.01.2026 14:36 Відповісти
Как всегда виноват кто-то другой.
20.01.2026 15:40 Відповісти
 
 