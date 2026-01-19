Зеленський заслухав доповіді Хмари та Малюка: погодили нові бойові операції СБУ
19 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасового голови СБУ Євгенія Хмари.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорювали?
За словами Зеленського, Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей.
"Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби – саме так, щоб посилити нашу державу", - додав президент.
Також Зеленський заслухав доповідь ексголови Служби безпеки України Василя Малюка про підготовку асиметричних операцій проти Росії: "Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що начальник ЦСО "А" Хмара стане тимчасовим головою СБУ.
Топ коментарі
+23 Юрій #592310
показати весь коментар19.01.2026 20:01 Відповісти Посилання
+15 Укроп. ua
показати весь коментар19.01.2026 20:05 Відповісти Посилання
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.01.2026 20:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
капець Бог послав нам президента . Їдь вже до Ізраїлю, урод .
Щоб було що злити з черговим КЕШем в кремль??((
А що таке Вагнергейт ? А що відбувалося з клістронами.
А чи позвонили баканову "узнать за етого чйорта"
Отака у нас суперуніверсальна бубачЬка. 😁
А через сраку все, за що він береться сам, іде через таємних ворогів, а не тому, що він рукожопий та дупоголовий.🤣
"Верный человек таит дело"
Читайте Біблію