Зеленский заслушал доклады Хмары и Малюка: согласовали новые боевые операции СБУ

19 января президент Владимир Зеленский заслушал доклад временного главы СБУ Евгения Хмары.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсуждали?

По словам Зеленского, Служба безопасности Украины, как и всегда, активна в защите нашего государства и людей.

"Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство", – добавил президент.

Также Зеленский заслушал доклад экс-главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о подготовке асимметричных операций против России: "Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ.

