Зеленский заслушал доклады Хмары и Малюка: согласовали новые боевые операции СБУ
19 января президент Владимир Зеленский заслушал доклад временного главы СБУ Евгения Хмары.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсуждали?
По словам Зеленского, Служба безопасности Украины, как и всегда, активна в защите нашего государства и людей.
"Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы – именно так, чтобы усилить наше государство", – добавил президент.
Также Зеленский заслушал доклад экс-главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о подготовке асимметричных операций против России: "Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ.
капець Бог послав нам президента . Їдь вже до Ізраїлю, урод .
Щоб було що злити з черговим КЕШем в кремль??((
А що таке Вагнергейт ? А що відбувалося з клістронами.
А чи позвонили баканову "узнать за етого чйорта"
Отака у нас суперуніверсальна бубачЬка. 😁
А через сраку все, за що він береться сам, іде через таємних ворогів, а не тому, що він рукожопий та дупоголовий.🤣
"Верный человек таит дело"
Читайте Біблію