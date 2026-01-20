Щонайменше частину ракет, якими сьогодні атакувала РФ, було виготовлено вже цьогоріч, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду із урядовцями, військовими, а також представниками обласної влади та енергетичного сектору.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Що відомо?

"Станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові. Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - зазначив президент.

ППО

"Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики.

Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання. Міністр внутрішніх справ України доповів про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці", - розповів Зеленський.

За словами глави держави, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч.

"Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали. Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів.

Усі сили державних і приватних компаній у галузі енергетики мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити для українців максимально швидке відновлення. Дякую всім, хто з Україною!" - підсумував він.

Що передувало?

