Щонайменше частину ракет, якими сьогодні атакувала РФ, було виготовлено вже цьогоріч, - Зеленський

Зеленський провів нараду після масованого удару РФ

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду із урядовцями, військовими, а також представниками обласної влади та енергетичного сектору.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові. Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - зазначив президент.

"Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики.

Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання. Міністр внутрішніх справ України доповів про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці", - розповів Зеленський.

За словами глави держави, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч.

"Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали. Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів.

Усі сили державних і приватних компаній у галузі енергетики мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити для українців максимально швидке відновлення. Дякую всім, хто з Україною!" - підсумував він.

Топ коментарі
+20
А ми цьогоріч скільки ракет виготовили?
20.01.2026 11:35 Відповісти
+17
Дякуємо. дуже дякуємо тобі "отєц-благодєтєль", грьоб твою ...
20.01.2026 11:33 Відповісти
+15
І шо Зєля? Твою бабуню на гойдалці катали - де плятські Фламінги? Де блекаут Мацкви?
20.01.2026 11:36 Відповісти
Дякуємо. дуже дякуємо тобі "отєц-благодєтєль", грьоб твою ...
20.01.2026 11:33 Відповісти
Будем бити по місцях виготовлення - чи аби *********?
20.01.2026 11:35 Відповісти
А ми цьогоріч скільки ракет виготовили?
20.01.2026 11:35 Відповісти
Нуль ракет , повний нуль. Пока в країні клоунада, ніяких своїх ракет не буде.
20.01.2026 11:43 Відповісти
на 300% більше ніж аналогічний період минулого року!
20.01.2026 12:05 Відповісти
А навіщо йому виготовляти ракети? Він бачив, що на складах партнерів є багато ракет.
20.01.2026 16:14 Відповісти
Наші "фламінго" відлетіли на південь.❤️🇺🇦❤️
21.01.2026 09:46 Відповісти
І шо Зєля? Твою бабуню на гойдалці катали - де плятські Фламінги? Де блекаут Мацкви?
20.01.2026 11:36 Відповісти
Це зеленський гугнявить про оті ракети від КабМіндічів з двушечками на мацкву чи про бананового і наумова, що нагадили з 2019 року в Україні та СБУ, а потім потікали «фламінго робити», аж у Полтаву на курси???
Зеленський, їх і досі «шукає» в Україні!!
20.01.2026 11:39 Відповісти
Де фламінги яких мали вже давно виготовляти по 40 штук на день ?
20.01.2026 11:39 Відповісти
Следуя последним тенденциям, мемуары Зегевары будут аудиокнигой. Эта глава из важных.
20.01.2026 11:40 Відповісти
І як аудіокнигою дупу підтирати?
20.01.2026 16:39 Відповісти
Це все цікаво, звісно, але коли ти вже нарешті підеш у небуття разом зі своїм кодлом, котре ти привів з собою до влади?
20.01.2026 11:40 Відповісти
Ніколи він сам не піде. Невже не зрозуміли.
20.01.2026 11:44 Відповісти
Какая разніца коли були виготовлені ті ракети? Де наша відповідь рашистам?
20.01.2026 11:46 Відповісти
А ракети, якими ЗЄ не атакує у відповідь, не виготовлені взагалі.

Ну так склалося, що роіся виготовляє ракети, а Шапітолій тільки фотографії та відосики.
20.01.2026 11:47 Відповісти
А шо йому, цій зе!гниді?
Врубив окуня і продовжує, по написаному, впарювати голобородька....
Міндіч, баканов, країна в тотальному блекауті, а воно в чергову подорож збирається...
Позаглядати в очко рудому імбецилу.
Пообніматися з маню. Поганяти просєко з фон дер ляєн.
20.01.2026 11:48 Відповісти
Так руда потрвора вже заявила, що даже і не збирається зустрічатися з голобородьком.
20.01.2026 12:07 Відповісти
Та ви шо? Частина ракет, якими кацапи вдарили по Україні, виготовлені вже в цьому році? То виходить, що виготовлені 3 тисячі балістики Україною в минулому році вже застарілі і їх використовувати не можна? "Фламінго" також просрочені і конструкторське бюро "Брехливий Поц" запустять на марафоні лінію нову лінію по виготовленню ракет "Юзік"???
20.01.2026 11:51 Відповісти
пригадується як Зеленський в тому році грізно заявляв що цієї зими ми маємо чим відповісти на спроби Рашки нас відправити у 18те сторіччя. Схоже що це був блеф. Бо на всі ракетні атаки ми змогли відповісти лише жменькою хаймарсів по 2м ТЕЦ у Белгороді, до якого слава богу (та американським інженерам) змогли дотягнутись. І все. А як відомо, ***** та й всій русні абсолютно насрати що там відбувається у провінції
20.01.2026 11:54 Відповісти
і НАХ нам ця інформація? яка різниця якими ракетами нас вбивають - минулорічними чи цьогорічними?
20.01.2026 11:56 Відповісти
І що? А фламінги виготовлені,мерзотник?
20.01.2026 11:56 Відповісти
ось бачишь потворо зелена....а скільки ти за цей рік виготовив і де вони....в чемоданах миндича та в двушечках на мацкву...
20.01.2026 11:56 Відповісти
Цього року скільки виготовлено всяких "фламінго" та "паляниць"?
20.01.2026 12:03 Відповісти
квартальна зєлупа підпрацьовує спікером крємля.
20.01.2026 12:03 Відповісти
Нє віноватий я!
20.01.2026 12:06 Відповісти
Кращі санкції проти впк рф - це балістичні ракети з б/ч не менш 300кг.
20.01.2026 12:07 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZaEN0cswEVyJTxneRerRq30HImoGOWeyAYC2ydr14jDIL4ar1xZ5LRNqDW9jgqDbNrLPZBq56Rb3WHZWPAs_fqUeZ_h-dBfBa1aLV_1kLe8zbsVkAvyG5nTUD-q5ZKF7ocw9FK7ogscfzQMNvHVUmx-3MO7dpAwqQ00yi5_QqwffGpgClnLeYmdH-kUPt5KnS4&__tn__=-]C%2CP-R Borislav Bereza

поширив спогад.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0MfX6M5z9WB51WwMawgKkghGZFuNfmNei3BXpAPZWj9Af19iqffZcd8KmDdgQq4gjl?__cft__[0]=AZaEN0cswEVyJTxneRerRq30HImoGOWeyAYC2ydr14jDIL4ar1xZ5LRNqDW9jgqDbNrLPZBq56Rb3WHZWPAs_fqUeZ_h-dBfBa1aLV_1kLe8zbsVkAvyG5nTUD-q5ZKF7ocw9FK7ogscfzQMNvHVUmx-3MO7dpAwqQ00yi5_QqwffGpgClnLeYmdH-kUPt5KnS4&__tn__=%2CO%2CP-R 19 листопад 2025 р. ·

Рівно рік тому Зеленський пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. Я тоді написав, що це маячня. Сьогодні всі вже розуміють, що президент **********. Але тоді мені лише ледачій не казав, що я не правий і вже за рік буду вибачатися за свої слова, небовіру та сарказм в бік президента. Де всі ті люди? До речі, а зеленський не хоче вибачитися за те, що він обманув Україну і не виконав те, що справді було потрібно?
20.01.2026 12:10 Відповісти
Кловану пофіг місцеві люди. Це не його країна. Він тут на гастролях.
20.01.2026 16:05 Відповісти
Рашисти вже воюють ''з коліс''. Тобто їхні запаси вичерпані. Зараз би замість того щоб просити міру і переговорів просити дальнобійних ракет щоб знищити рашистські заводи які виготовляють ракети і зброю і війна само собою закінчиться. Але ж ні Заходу ні сша не потрібне завершення війни і мір. Їм потрібно врятувати режим ***** щоб він відновився і війна знову розгорілась. Тому що Тромбу і керівникам сша потрібно кимиль постійно лякати світ щоб викачувати з нього гроші, ресурси а зараз ще території.
20.01.2026 12:11 Відповісти
"7-8 Фламінго в день" це 160 шт цьогоріч вже полетіли в "атвєтку", а ще торішніх добавилось - перемога вже близько. Самий *********** "пріzедент міра"
20.01.2026 12:37 Відповісти
Пропоную надати нашому потужно-незламному Президенту почесне звання "Отаман Очевидько" із врученням ордена Зоряного долпойоба 1-го ступеня.
20.01.2026 12:51 Відповісти
Нуль цілих нуль десятих балістичних ракетів виготовило Оманське щурище.
20.01.2026 12:58 Відповісти
Очень и очень полезная информация
20.01.2026 13:10 Відповісти
20.01.2026 13:18 Відповісти
а ТИ, МЕРЗОТА КОКАЪНРВА, СКЫЛЬКИ ВИГОТОВИВ? гОРІТИ ТОБІ У ПЕКЛІ, ТВАРЮКА
20.01.2026 15:11 Відповісти
Що це змінює, мерзотнику?
20.01.2026 19:22 Відповісти
 
 