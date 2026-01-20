Щонайменше частину ракет, якими сьогодні атакувала РФ, було виготовлено вже цьогоріч, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду із урядовцями, військовими, а також представниками обласної влади та енергетичного сектору.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові. Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - зазначив президент.
ППО
"Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.
Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики.
Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання. Міністр внутрішніх справ України доповів про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці", - розповів Зеленський.
За словами глави держави, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч.
"Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали. Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів.
Усі сили державних і приватних компаній у галузі енергетики мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити для українців максимально швидке відновлення. Дякую всім, хто з Україною!" - підсумував він.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
Рівно рік тому Зеленський пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. Я тоді написав, що це маячня. Сьогодні всі вже розуміють, що президент **********. Але тоді мені лише ледачій не казав, що я не правий і вже за рік буду вибачатися за свої слова, небовіру та сарказм в бік президента. Де всі ті люди? До речі, а зеленський не хоче вибачитися за те, що він обманув Україну і не виконав те, що справді було потрібно?