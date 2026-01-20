У Раді немає ні води, ні тепла, апарат ВР працюватиме дистанційно, - Гончаренко
Після нічної атаки РФ на Київ у будівлі Верховної Ради України немає ні води, ні тепла.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Рада без тепла та води
"Нічого страшного в тому, що апарат Ради попрацює віддалено. В самій Раді немає ні води, ні тепла. Зараз немає сесії. І можна все робити дистанційно", - пише він.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
А воно он, як неловко для нього вийшло!! Обломилося йому, а сам він нестепний розумом своїм, це зробити!!! От і без води та світла апарат ВРУ, під час дії з 2014 року, Особливо періоду!! На папері написали, а зробити не зробили!!…. Головне, що в трудовій книжці усі вони записи отримали, за свою бездіяльність на посадах в апараті ВРУ!! Пенсій ще й нарахують, як ПАХАРЯМ!!
Не дарма ж там недавно мільярди на нові дороги дали.
Їздити по ваших там Дінастіях, Козинах та Плютах у гололід приємного мало
"У Японії в садочках відсутнє опалення - і діти там не хворіють. Нам потрібно переймати такий підхід та вчитись загартовуватись, заявив нардеп Сергій Нагорняк коментуючи відключення опалення у столиці."
А ''мудрому'' Українському народу - під час війни проти москальських окупантів - ці всі блага цивілізації не потрібні - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''...