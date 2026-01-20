УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
3 259 28

У Раді немає ні води, ні тепла, апарат ВР працюватиме дистанційно, - Гончаренко

Верховна Рада без опалення

Після нічної атаки РФ на Київ у будівлі Верховної Ради України немає ні води, ні тепла.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рада без тепла та води

"Нічого страшного в тому, що апарат Ради попрацює віддалено. В самій Раді немає ні води, ні тепла. Зараз немає сесії. І можна все робити дистанційно", - пише він.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Автор: 

ВР (15136) Київ (20616) обстріл (33649) Гончаренко Олексій (529)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Краще з Мальдівів - води навкруги більше...
показати весь коментар
20.01.2026 10:01 Відповісти
+17
ВР без опалення та води після нічного російського обстрілу, - нардепи зазначають, що Апарат сьогодні працюватиме дистанційно, з Дубаю?
показати весь коментар
20.01.2026 09:58 Відповісти
+15
в ОПі бракує мізків та совісті, решта є
показати весь коментар
20.01.2026 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2026 09:58 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 10:01 Відповісти
Є ризики при такій різкій акліматізації, потрібно тоді хоча б місяць провести у Куршевелі.
показати весь коментар
20.01.2026 16:16 Відповісти
Зате керовнік апаратом ВРУ, все завчасно забезпечив, сидячи на посаді в Особливий період!! Він розраховував, що його обов'язки будуть виконувати інші виконавці з ОДА, куди вивезуть ВРУ!!!!
А воно он, як неловко для нього вийшло!! Обломилося йому, а сам він нестепний розумом своїм, це зробити!!! От і без води та світла апарат ВРУ, під час дії з 2014 року, Особливо періоду!! На папері написали, а зробити не зробили!!…. Головне, що в трудовій книжці усі вони записи отримали, за свою бездіяльність на посадах в апараті ВРУ!! Пенсій ще й нарахують, як ПАХАРЯМ!!
показати весь коментар
20.01.2026 10:08 Відповісти
Ну що ви - війнв все-таки... В таких умовах - з Буковелю, за рахунок бюджету, само собою.
Не дарма ж там недавно мільярди на нові дороги дали.
показати весь коментар
20.01.2026 10:53 Відповісти
А в ОП є вода та тепло?
показати весь коментар
20.01.2026 10:00 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 10:01 Відповісти
Даешь, ВР в смартфоне !
показати весь коментар
20.01.2026 10:00 Відповісти
Для Ради нічого страшно - населенню Києва теж переходити на дистанційку?
показати весь коментар
20.01.2026 10:02 Відповісти
Так. Дістанційно грітися від сонця та місяця
показати весь коментар
20.01.2026 11:13 Відповісти
В принципі могли так завжди працювати, але дуже незручно кожному окремо конверти завозити. А так усі вигодонабувачі які цім промишляють у одному місці.
Їздити по ваших там Дінастіях, Козинах та Плютах у гололід приємного мало
показати весь коментар
20.01.2026 10:04 Відповісти
ЗСУ на дистанційку ❓🤔
показати весь коментар
20.01.2026 10:04 Відповісти
Нехай скидаються на общак як в ЗСУ та купують генератори собі.
показати весь коментар
20.01.2026 10:42 Відповісти
Генератор на 20 Квт коштує 700.000 грн. - та там кожний гнидявий депутат по генератору може купити, і не помітить, що щось віитратив...
показати весь коментар
20.01.2026 10:55 Відповісти
Щоб вам і хліб пекли "дистанційно" Одінтеся потепліше,візміть бутель води ( в магазинах ще повно.чи з Дніпра і ...... працюйте !
показати весь коментар
20.01.2026 10:06 Відповісти
А в принципі.... Уявіть як Стефанчук зас*ре без води всю вбиральню 🐷🐷🐷
показати весь коментар
20.01.2026 10:13 Відповісти
Там гівна під центнер буде.))
показати весь коментар
20.01.2026 10:30 Відповісти
Коливан може в Краків мотанути на унітаз до синка , якого вивіз в Європу за тиждень до нападу кацапні, а зараз прикупив йому там майна на 2.000.000 євро.
показати весь коментар
20.01.2026 10:57 Відповісти
вы с каникул вышли? идите ещё отдохните, в такие морозы обдирать избирателей можно удалённо
показати весь коментар
20.01.2026 10:13 Відповісти
...******** на роботу, суки, а то дітей відправляти в школи гаразд, коли опалення немає!!!!
показати весь коментар
20.01.2026 10:31 Відповісти
як казав один мудень зі Слуги Урода

"У Японії в садочках відсутнє опалення - і діти там не хворіють. Нам потрібно переймати такий підхід та вчитись загартовуватись, заявив нардеп Сергій Нагорняк коментуючи відключення опалення у столиці."
показати весь коментар
20.01.2026 10:34 Відповісти
нам вас так жаль
показати весь коментар
20.01.2026 10:32 Відповісти
Та прикра чи не єдина ситуація,коли обранці від народу "разом з народом".
показати весь коментар
20.01.2026 10:32 Відповісти
Зате в Офісі Зеленського є вода, тепло, електроенергія, Інтернет, зв'язок, захист ППО від ракет і дронів, та навіть каналізація в засранця Зеленського працює.

А ''мудрому'' Українському народу - під час війни проти москальських окупантів - ці всі блага цивілізації не потрібні - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''...
показати весь коментар
20.01.2026 10:41 Відповісти
Пропоную повісити в Раді величезний портрет Голобородька. Він обігріє і приміщення і кожного дупутата. А мерам міст пора взятися за розум і замість мінор, на центральних вулицях встановити величезні портрети Голобородька. Після цього в цих містах буде тепло, буде світло і вода!!!
показати весь коментар
20.01.2026 11:26 Відповісти
Зробіть їм канікули,бо вони вже втомились.А краще кожен хай приносить з собою по 20л води і будуть підмивати свою дупу в ВР.Для таких як Стефанчук,його братика та Юзека (якщо не в бігах) то по півтонни треба.
показати весь коментар
20.01.2026 12:45 Відповісти
 
 