В Раде нет ни воды, ни тепла, аппарат ВР будет работать дистанционно, - Гончаренко
После ночной атаки РФ на Киевв здании Верховной Рады Украины нет ни воды, ни тепла.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ничего страшного в том, что аппарат Рады будет работать удаленно. В самой Раде нет ни воды, ни тепла. Сейчас нет сессии. И можно все делать дистанционно", - пишет он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
А воно он, як неловко для нього вийшло!! Обломилося йому, а сам він нестепний розумом своїм, це зробити!!! От і без води та світла апарат ВРУ, під час дії з 2014 року, Особливо періоду!! На папері написали, а зробити не зробили!!…. Головне, що в трудовій книжці усі вони записи отримали, за свою бездіяльність на посадах в апараті ВРУ!! Пенсій ще й нарахують, як ПАХАРЯМ!!
Не дарма ж там недавно мільярди на нові дороги дали.
Їздити по ваших там Дінастіях, Козинах та Плютах у гололід приємного мало
"У Японії в садочках відсутнє опалення - і діти там не хворіють. Нам потрібно переймати такий підхід та вчитись загартовуватись, заявив нардеп Сергій Нагорняк коментуючи відключення опалення у столиці."
А ''мудрому'' Українському народу - під час війни проти москальських окупантів - ці всі блага цивілізації не потрібні - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''...