В Раде нет ни воды, ни тепла, аппарат ВР будет работать дистанционно, - Гончаренко

После ночной атаки РФ на Киевв здании Верховной Рады Украины нет ни воды, ни тепла.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Рада без тепла и воды

"Ничего страшного в том, что аппарат Рады будет работать удаленно. В самой Раде нет ни воды, ни тепла. Сейчас нет сессии. И можно все делать дистанционно", - пишет он.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

