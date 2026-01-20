Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
3 259 28

В Раде нет ни воды, ни тепла, аппарат ВР будет работать дистанционно, - Гончаренко

Верховная Рада без отопления

После ночной атаки РФ на Киевв здании Верховной Рады Украины нет ни воды, ни тепла.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Рада без тепла и воды

"Ничего страшного в том, что аппарат Рады будет работать удаленно. В самой Раде нет ни воды, ни тепла. Сейчас нет сессии. И можно все делать дистанционно", - пишет он.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

ВР (28767) Киев (26238) обстрел (32307) Гончаренко (575)
Топ комментарии
+19
Краще з Мальдівів - води навкруги більше...
20.01.2026 10:01 Ответить
+17
ВР без опалення та води після нічного російського обстрілу, - нардепи зазначають, що Апарат сьогодні працюватиме дистанційно, з Дубаю?
20.01.2026 09:58 Ответить
+15
в ОПі бракує мізків та совісті, решта є
20.01.2026 10:01 Ответить
Є ризики при такій різкій акліматізації, потрібно тоді хоча б місяць провести у Куршевелі.
20.01.2026 16:16 Ответить
Зате керовнік апаратом ВРУ, все завчасно забезпечив, сидячи на посаді в Особливий період!! Він розраховував, що його обов'язки будуть виконувати інші виконавці з ОДА, куди вивезуть ВРУ!!!!
А воно он, як неловко для нього вийшло!! Обломилося йому, а сам він нестепний розумом своїм, це зробити!!! От і без води та світла апарат ВРУ, під час дії з 2014 року, Особливо періоду!! На папері написали, а зробити не зробили!!…. Головне, що в трудовій книжці усі вони записи отримали, за свою бездіяльність на посадах в апараті ВРУ!! Пенсій ще й нарахують, як ПАХАРЯМ!!
20.01.2026 10:08 Ответить
Ну що ви - війнв все-таки... В таких умовах - з Буковелю, за рахунок бюджету, само собою.
Не дарма ж там недавно мільярди на нові дороги дали.
20.01.2026 10:53 Ответить
А в ОП є вода та тепло?
20.01.2026 10:00 Ответить
Даешь, ВР в смартфоне !
20.01.2026 10:00 Ответить
Для Ради нічого страшно - населенню Києва теж переходити на дистанційку?
20.01.2026 10:02 Ответить
Так. Дістанційно грітися від сонця та місяця
20.01.2026 11:13 Ответить
В принципі могли так завжди працювати, але дуже незручно кожному окремо конверти завозити. А так усі вигодонабувачі які цім промишляють у одному місці.
Їздити по ваших там Дінастіях, Козинах та Плютах у гололід приємного мало
20.01.2026 10:04 Ответить
ЗСУ на дистанційку ❓🤔
20.01.2026 10:04 Ответить
Нехай скидаються на общак як в ЗСУ та купують генератори собі.
20.01.2026 10:42 Ответить
Генератор на 20 Квт коштує 700.000 грн. - та там кожний гнидявий депутат по генератору може купити, і не помітить, що щось віитратив...
20.01.2026 10:55 Ответить
Щоб вам і хліб пекли "дистанційно" Одінтеся потепліше,візміть бутель води ( в магазинах ще повно.чи з Дніпра і ...... працюйте !
20.01.2026 10:06 Ответить
А в принципі.... Уявіть як Стефанчук зас*ре без води всю вбиральню 🐷🐷🐷
20.01.2026 10:13 Ответить
Там гівна під центнер буде.))
20.01.2026 10:30 Ответить
Коливан може в Краків мотанути на унітаз до синка , якого вивіз в Європу за тиждень до нападу кацапні, а зараз прикупив йому там майна на 2.000.000 євро.
20.01.2026 10:57 Ответить
вы с каникул вышли? идите ещё отдохните, в такие морозы обдирать избирателей можно удалённо
20.01.2026 10:13 Ответить
...******** на роботу, суки, а то дітей відправляти в школи гаразд, коли опалення немає!!!!
20.01.2026 10:31 Ответить
як казав один мудень зі Слуги Урода

"У Японії в садочках відсутнє опалення - і діти там не хворіють. Нам потрібно переймати такий підхід та вчитись загартовуватись, заявив нардеп Сергій Нагорняк коментуючи відключення опалення у столиці."
20.01.2026 10:34 Ответить
нам вас так жаль
20.01.2026 10:32 Ответить
Та прикра чи не єдина ситуація,коли обранці від народу "разом з народом".
20.01.2026 10:32 Ответить
Зате в Офісі Зеленського є вода, тепло, електроенергія, Інтернет, зв'язок, захист ППО від ракет і дронів, та навіть каналізація в засранця Зеленського працює.

А ''мудрому'' Українському народу - під час війни проти москальських окупантів - ці всі блага цивілізації не потрібні - ''хуже нє будєт'' - ''хоть па-ржом''...
20.01.2026 10:41 Ответить
Пропоную повісити в Раді величезний портрет Голобородька. Він обігріє і приміщення і кожного дупутата. А мерам міст пора взятися за розум і замість мінор, на центральних вулицях встановити величезні портрети Голобородька. Після цього в цих містах буде тепло, буде світло і вода!!!
20.01.2026 11:26 Ответить
Зробіть їм канікули,бо вони вже втомились.А краще кожен хай приносить з собою по 20л води і будуть підмивати свою дупу в ВР.Для таких як Стефанчук,його братика та Юзека (якщо не в бігах) то по півтонни треба.
20.01.2026 12:45 Ответить
 
 