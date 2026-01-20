УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10906 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
15 052 31

Рашисти атакували "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами: ППО знешкодила 342 цілі

Масована атака 20 січня: як відпрацювала ППО?

Російські окупанти в ніч на 20 січня випустили по Україні ракети різних типів та безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакував ворог?

Росіяни випустили протикорабельну ракету "Циркон" з окупованого Криму, 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська, Ростовська області – РФ.), 15 крилатих ракет Х-101 (район пуску Вологодська область – РФ), а також 339 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Близько 250 із них - "шахеди".

Основним напрямком атаки була Київська область.

Як відпрацювала ППО?

Попередньо, протиповітряна оборона знешкодила 342 цілі:

  • 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Що передувало?

Автор: 

крилаті ракети (1120) обстріл (33649) ППО (4061) Повітряні сили (3366) балістичні ракети (585) Шахед (2140) Циркон (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
ппо красавчики!
показати весь коментар
20.01.2026 10:31 Відповісти
+15
Красені
показати весь коментар
20.01.2026 10:32 Відповісти
+13
Зеленський атакував кварталом та серіалами телебачення рф ❗❗❗😎😎😎
показати весь коментар
20.01.2026 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський атакував кварталом та серіалами телебачення рф ❗❗❗😎😎😎
показати весь коментар
20.01.2026 10:19 Відповісти
Блазня жалко?
показати весь коментар
20.01.2026 11:00 Відповісти
Зеленський, коли ти помножиш на нуль Пуйла? Терпіти живого Пуйла, якому давно прогули проставляють на цвинтарі- це садомазохізм для держави і для народу. Пуйла - в Мавзолей!.
показати весь коментар
20.01.2026 14:30 Відповісти
На жаль, нуль зеленський множить на себе країну!
показати весь коментар
20.01.2026 16:47 Відповісти
Гарний результат роботи ППО.
Щось зовсім мало ішакєдов русня запускає.
Случілось что-то?
показати весь коментар
20.01.2026 10:34 Відповісти
На ірані проблеми -громадянська війна.
показати весь коментар
20.01.2026 11:40 Відповісти
Є інфа, що у Венесуелі американці заводи з ішакєдамі бомбанули, поки мадуру пакували.
В Ірані громадянської немає, і навряд чи буде, бо немає там розділення країни. Якщо що, буде скручування бошки аятолі та КВІР.
показати весь коментар
20.01.2026 11:45 Відповісти
В Ірані гірше ніж розділення, вірніше ніж розшарування суспільства - там багато етносів і народів зліплені в одну державу до купи. Азери, курди, белуджи - і всі вони спокійно би прожили не те що без аятол, а без Ірану як такого.
показати весь коментар
20.01.2026 12:32 Відповісти
У них спільний ворог - аятоли і КВІР. Щось не було повідомлень про сутички між групами повстанців, як це буває, коли починається справжня громадянська. Проісламські - то були чиновники, яких вигнали на демонстрацію. Країна зараз добряче об'єднана ненавистю до ісламістів .
показати весь коментар
20.01.2026 13:28 Відповісти
зазвичай громадянська буває вже після скидання режиму яким незадоволені асболютно всі. поки що цього не відбулося.
показати весь коментар
20.01.2026 13:31 Відповісти
І чи буде - під питанням.
За досвідом останніх років - БРСР, Сирія, Венесуела - з ******** розвитком технологій, без зовнішньої підтримки повстання приречене.
показати весь коментар
20.01.2026 13:37 Відповісти
В Сирія все ж повстання і гомадянська почалися ДО зовнішньої підтримки і навіть деякої міру всупереч їй (рашка, Іран). Тому шанси є завжди. Али рижий звісно прокидав народ Ірану як остання гнида.
показати весь коментар
20.01.2026 13:41 Відповісти
В Сирії вже давно триває.
Останні роки:
БРСР - бульба не втік, повстання задавили
Сирія - Асад втік під тиском бойовиків, яких підтримувала Туреччина
Венесуела - Мадура не одне повстання пережила, останнє душили вагінєри. Викрадений спецпризначенцями США
Іран - ну, зрозуміло.
показати весь коментар
20.01.2026 13:44 Відповісти
Про Сербію забув: Вучич теж протестувальників розігнав, без вбивств, правда, але з використанням нелетальної акустичної зброї.
показати весь коментар
20.01.2026 13:45 Відповісти
Яку йому поставили кацапи..
показати весь коментар
20.01.2026 17:06 Відповісти
ЗСУ за останній місяць розхєрачило кілька хімічних заводів (збір БЧ, капсулі, підривники тощо) та баз по збору/обслуговуванню шахедів. Перервалося постачання з венесуели. Почало "барахлити" постачання з Ірану.
показати весь коментар
20.01.2026 12:23 Відповісти
Походу так, бо інше пояснення важко знайти.
Прівєт лаврінєнкам.
2-кг дрончікі, вибітиє форточкі, ага.
показати весь коментар
20.01.2026 12:30 Відповісти
Є ще один фактор - в засрашки є ще постійний процес деградації носіїв та пускових, а також деградація виробництва. Тому в вчорашньому нальоті було лише ... 33 ракети, а не 51, як було 06.12.2025. Поцікавтеся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F помісячною статистикою запуску ракет, прозрієте. Цифра за грудень - 176 ракет. Цифра за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0_2025/2026) січень 2026 - поки що 123 ракети. А в червні вони запустили 254 ракети.

За грудень було 5200 шахедів, це менше ніж в черівні-липні, але спадаюча чи зростаюча тенденція - не дуже зрозуміло. За листопад 5445. За вересень 5638. Ніби спадаюча потроху. Але це і "плато" можна назвати.
показати весь коментар
20.01.2026 18:47 Відповісти
Висновок простий: треба далі запускати "фанєру", результат є.
показати весь коментар
21.01.2026 09:41 Відповісти
Там не тільки "фанєра". Нам з вами просто докладно ГШ ЗСУ не каже, скільки і чого СОУ запускає по кацапії по номенклатурі і кількостях. Але там далеко не тільки "фанєра" вже давно.

Війну на виснаження засрашка гарантовано не витягує. Засрашка відверто "буксує" у засобах, в основному займаючись плагіатом паліативних засобів ЗСУ 2-3-річної давнини, а ЗСУ завдяки надглибокому тилу (у вигляді країн ЄС/НАТО та допомозі від Австралії - 49 танків - та навіть Азербайджану і Японії) - поступово нарощує і спроможності, і кількості, і, головне, якості.

Але є оглядачі, які здатні і збирати розрізнені факти, і систематизувати їх. Почитайте ось тут: https://lb.ua/society/2026/01/21/717560********************************.html Війна вузьких місць: Як Україна і Росія випробовують межу міцності взимку 2026-го
показати весь коментар
21.01.2026 11:11 Відповісти
Багато чого не кажуть, і добре.
показати весь коментар
21.01.2026 11:17 Відповісти
ППО, авіація, МВГ - БОГИ які нас рятують!
показати весь коментар
20.01.2026 10:43 Відповісти
Господам военным ппо респект.
показати весь коментар
20.01.2026 10:56 Відповісти
А ми їх!! ролікамииииииииириоилиікмроліками!!!Роліками хрипатими. Будановим УХ! Бакановим АХ! Міндічем!!! УрЯяяяя. Гуля наш 73% батюшка. ГУля.

показати весь коментар
20.01.2026 12:56 Відповісти
Дякуємо за захист, рідненькі. Бог у поміч

" На кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь", - Зеленський
06.01.2024
показати весь коментар
20.01.2026 13:07 Відповісти
Рашисти стільки грошей марно витрачають. 95% їх ракет збивається та перетворюється в труху. Велечезні гроши йдуть у повітря. Але ж могли за них будувати школи, дороги, дитячи садочки.
показати весь коментар
20.01.2026 17:14 Відповісти
будувати школи, дороги, дитячи садочки
Щоб що? Щоб глубінаріі відчули смак життя і припинили продаватись на окопне м'ясо за 8к "брудних піндосських папірців"? Пфффф.
показати весь коментар
21.01.2026 09:42 Відповісти
 
 