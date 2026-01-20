Рашисти атакували "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами: ППО знешкодила 342 цілі

Російські окупанти в ніч на 20 січня випустили по Україні ракети різних типів та безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Росіяни випустили протикорабельну ракету "Циркон" з окупованого Криму, 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська, Ростовська області – РФ.), 15 крилатих ракет Х-101 (район пуску Вологодська область – РФ), а також 339 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Близько 250 із них - "шахеди".

Основним напрямком атаки була Київська область.

Як відпрацювала ППО?

Попередньо, протиповітряна оборона знешкодила 342 цілі:

14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

13 крилатих ракет Х-101;

315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

