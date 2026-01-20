Рашисти атакували "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами: ППО знешкодила 342 цілі
Російські окупанти в ніч на 20 січня випустили по Україні ракети різних типів та безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Росіяни випустили протикорабельну ракету "Циркон" з окупованого Криму, 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська, Ростовська області – РФ.), 15 крилатих ракет Х-101 (район пуску Вологодська область – РФ), а також 339 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Близько 250 із них - "шахеди".
Основним напрямком атаки була Київська область.
Як відпрацювала ППО?
Попередньо, протиповітряна оборона знешкодила 342 цілі:
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
Щось зовсім мало ішакєдов русня запускає.
Случілось что-то?
В Ірані громадянської немає, і навряд чи буде, бо немає там розділення країни. Якщо що, буде скручування бошки аятолі та КВІР.
За досвідом останніх років - БРСР, Сирія, Венесуела - з ******** розвитком технологій, без зовнішньої підтримки повстання приречене.
Останні роки:
БРСР - бульба не втік, повстання задавили
Сирія - Асад втік під тиском бойовиків, яких підтримувала Туреччина
Венесуела - Мадура не одне повстання пережила, останнє душили вагінєри. Викрадений спецпризначенцями США
Іран - ну, зрозуміло.
Прівєт лаврінєнкам.
2-кг дрончікі, вибітиє форточкі, ага.
За грудень було 5200 шахедів, це менше ніж в черівні-липні, але спадаюча чи зростаюча тенденція - не дуже зрозуміло. За листопад 5445. За вересень 5638. Ніби спадаюча потроху. Але це і "плато" можна назвати.
Війну на виснаження засрашка гарантовано не витягує. Засрашка відверто "буксує" у засобах, в основному займаючись плагіатом паліативних засобів ЗСУ 2-3-річної давнини, а ЗСУ завдяки надглибокому тилу (у вигляді країн ЄС/НАТО та допомозі від Австралії - 49 танків - та навіть Азербайджану і Японії) - поступово нарощує і спроможності, і кількості, і, головне, якості.
Але є оглядачі, які здатні і збирати розрізнені факти, і систематизувати їх. Почитайте ось тут: https://lb.ua/society/2026/01/21/717560********************************.html Війна вузьких місць: Як Україна і Росія випробовують межу міцності взимку 2026-го
" На кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь", - Зеленський
06.01.2024
Щоб що? Щоб глубінаріі відчули смак життя і припинили продаватись на окопне м'ясо за 8к "брудних піндосських папірців"? Пфффф.