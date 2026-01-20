Рашисты атаковали "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО обезвредила 342 цели

Российские оккупанты в ночь на 20 января выпустили по Украине ракеты различных типов и беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Россияне выпустили противокорабельную ракету "Циркон" из оккупированного Крыма, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская, Ростовская области - РФ), 15 крылатых ракетХ-101 (район пуска Вологодская область – РФ), а также 339 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Около 250 из них – "шахеды".

Основным направлением атаки была Киевская область.

Как отработала ПВО?

Предварительно, противовоздушная оборона обезвредила 342 цели:

14 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

13 крылатых ракет Х-101;

315 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

Что предшествовало?

