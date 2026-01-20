Рашисты атаковали "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО обезвредила 342 цели

Российские оккупанты в ночь на 20 января выпустили по Украине ракеты различных типов и беспилотники.

Чем атаковал враг?

Россияне выпустили противокорабельную ракету "Циркон" из оккупированного Крыма, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская, Ростовская области - РФ), 15 крылатых ракетХ-101 (район пуска Вологодская область – РФ), а также 339 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Около 250 из них – "шахеды".

Основным направлением атаки была Киевская область.

Как отработала ПВО?

Предварительно, противовоздушная оборона обезвредила 342 цели:

  • 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 315 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

+24
ппо красавчики!
20.01.2026 10:31 Ответить
+15
Красені
20.01.2026 10:32 Ответить
+13
Зеленський атакував кварталом та серіалами телебачення рф ❗❗❗😎😎😎
20.01.2026 10:19 Ответить
Блазня жалко?
20.01.2026 11:00 Ответить
Зеленський, коли ти помножиш на нуль Пуйла? Терпіти живого Пуйла, якому давно прогули проставляють на цвинтарі- це садомазохізм для держави і для народу. Пуйла - в Мавзолей!.
20.01.2026 14:30 Ответить
На жаль, нуль зеленський множить на себе країну!
20.01.2026 16:47 Ответить
Гарний результат роботи ППО.
Щось зовсім мало ішакєдов русня запускає.
Случілось что-то?
20.01.2026 10:34 Ответить
На ірані проблеми -громадянська війна.
20.01.2026 11:40 Ответить
Є інфа, що у Венесуелі американці заводи з ішакєдамі бомбанули, поки мадуру пакували.
В Ірані громадянської немає, і навряд чи буде, бо немає там розділення країни. Якщо що, буде скручування бошки аятолі та КВІР.
20.01.2026 11:45 Ответить
В Ірані гірше ніж розділення, вірніше ніж розшарування суспільства - там багато етносів і народів зліплені в одну державу до купи. Азери, курди, белуджи - і всі вони спокійно би прожили не те що без аятол, а без Ірану як такого.
20.01.2026 12:32 Ответить
У них спільний ворог - аятоли і КВІР. Щось не було повідомлень про сутички між групами повстанців, як це буває, коли починається справжня громадянська. Проісламські - то були чиновники, яких вигнали на демонстрацію. Країна зараз добряче об'єднана ненавистю до ісламістів .
20.01.2026 13:28 Ответить
зазвичай громадянська буває вже після скидання режиму яким незадоволені асболютно всі. поки що цього не відбулося.
20.01.2026 13:31 Ответить
І чи буде - під питанням.
За досвідом останніх років - БРСР, Сирія, Венесуела - з ******** розвитком технологій, без зовнішньої підтримки повстання приречене.
20.01.2026 13:37 Ответить
В Сирія все ж повстання і гомадянська почалися ДО зовнішньої підтримки і навіть деякої міру всупереч їй (рашка, Іран). Тому шанси є завжди. Али рижий звісно прокидав народ Ірану як остання гнида.
20.01.2026 13:41 Ответить
В Сирії вже давно триває.
Останні роки:
БРСР - бульба не втік, повстання задавили
Сирія - Асад втік під тиском бойовиків, яких підтримувала Туреччина
Венесуела - Мадура не одне повстання пережила, останнє душили вагінєри. Викрадений спецпризначенцями США
Іран - ну, зрозуміло.
20.01.2026 13:44 Ответить
Про Сербію забув: Вучич теж протестувальників розігнав, без вбивств, правда, але з використанням нелетальної акустичної зброї.
20.01.2026 13:45 Ответить
Яку йому поставили кацапи..
20.01.2026 17:06 Ответить
ЗСУ за останній місяць розхєрачило кілька хімічних заводів (збір БЧ, капсулі, підривники тощо) та баз по збору/обслуговуванню шахедів. Перервалося постачання з венесуели. Почало "барахлити" постачання з Ірану.
20.01.2026 12:23 Ответить
Походу так, бо інше пояснення важко знайти.
Прівєт лаврінєнкам.
2-кг дрончікі, вибітиє форточкі, ага.
20.01.2026 12:30 Ответить
Є ще один фактор - в засрашки є ще постійний процес деградації носіїв та пускових, а також деградація виробництва. Тому в вчорашньому нальоті було лише ... 33 ракети, а не 51, як було 06.12.2025. Поцікавтеся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F помісячною статистикою запуску ракет, прозрієте. Цифра за грудень - 176 ракет. Цифра за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0_2025/2026) січень 2026 - поки що 123 ракети. А в червні вони запустили 254 ракети.

За грудень було 5200 шахедів, це менше ніж в черівні-липні, але спадаюча чи зростаюча тенденція - не дуже зрозуміло. За листопад 5445. За вересень 5638. Ніби спадаюча потроху. Але це і "плато" можна назвати.
20.01.2026 18:47 Ответить
Висновок простий: треба далі запускати "фанєру", результат є.
21.01.2026 09:41 Ответить
Там не тільки "фанєра". Нам з вами просто докладно ГШ ЗСУ не каже, скільки і чого СОУ запускає по кацапії по номенклатурі і кількостях. Але там далеко не тільки "фанєра" вже давно.

Війну на виснаження засрашка гарантовано не витягує. Засрашка відверто "буксує" у засобах, в основному займаючись плагіатом паліативних засобів ЗСУ 2-3-річної давнини, а ЗСУ завдяки надглибокому тилу (у вигляді країн ЄС/НАТО та допомозі від Австралії - 49 танків - та навіть Азербайджану і Японії) - поступово нарощує і спроможності, і кількості, і, головне, якості.

Але є оглядачі, які здатні і збирати розрізнені факти, і систематизувати їх. Почитайте ось тут: https://lb.ua/society/2026/01/21/717560********************************.html Війна вузьких місць: Як Україна і Росія випробовують межу міцності взимку 2026-го
21.01.2026 11:11 Ответить
Багато чого не кажуть, і добре.
21.01.2026 11:17 Ответить
ППО, авіація, МВГ - БОГИ які нас рятують!
20.01.2026 10:43 Ответить
Господам военным ппо респект.
20.01.2026 10:56 Ответить
А ми їх!! ролікамииииииииириоилиікмроліками!!!Роліками хрипатими. Будановим УХ! Бакановим АХ! Міндічем!!! УрЯяяяя. Гуля наш 73% батюшка. ГУля.

20.01.2026 12:56 Ответить
Дякуємо за захист, рідненькі. Бог у поміч

" На кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь", - Зеленський
06.01.2024
20.01.2026 13:07 Ответить
Рашисти стільки грошей марно витрачають. 95% їх ракет збивається та перетворюється в труху. Велечезні гроши йдуть у повітря. Але ж могли за них будувати школи, дороги, дитячи садочки.
20.01.2026 17:14 Ответить
будувати школи, дороги, дитячи садочки
Щоб що? Щоб глубінаріі відчули смак життя і припинили продаватись на окопне м'ясо за 8к "брудних піндосських папірців"? Пфффф.
21.01.2026 09:42 Ответить
 
 