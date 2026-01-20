Рашисты атаковали "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО обезвредила 342 цели
Российские оккупанты в ночь на 20 января выпустили по Украине ракеты различных типов и беспилотники.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Россияне выпустили противокорабельную ракету "Циркон" из оккупированного Крыма, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская, Ростовская области - РФ), 15 крылатых ракетХ-101 (район пуска Вологодская область – РФ), а также 339 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.
Около 250 из них – "шахеды".
Основным направлением атаки была Киевская область.
Как отработала ПВО?
Предварительно, противовоздушная оборона обезвредила 342 цели:
- 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 315 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ривненской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось зовсім мало ішакєдов русня запускає.
Случілось что-то?
В Ірані громадянської немає, і навряд чи буде, бо немає там розділення країни. Якщо що, буде скручування бошки аятолі та КВІР.
За досвідом останніх років - БРСР, Сирія, Венесуела - з ******** розвитком технологій, без зовнішньої підтримки повстання приречене.
Останні роки:
БРСР - бульба не втік, повстання задавили
Сирія - Асад втік під тиском бойовиків, яких підтримувала Туреччина
Венесуела - Мадура не одне повстання пережила, останнє душили вагінєри. Викрадений спецпризначенцями США
Іран - ну, зрозуміло.
Прівєт лаврінєнкам.
2-кг дрончікі, вибітиє форточкі, ага.
За грудень було 5200 шахедів, це менше ніж в черівні-липні, але спадаюча чи зростаюча тенденція - не дуже зрозуміло. За листопад 5445. За вересень 5638. Ніби спадаюча потроху. Але це і "плато" можна назвати.
Війну на виснаження засрашка гарантовано не витягує. Засрашка відверто "буксує" у засобах, в основному займаючись плагіатом паліативних засобів ЗСУ 2-3-річної давнини, а ЗСУ завдяки надглибокому тилу (у вигляді країн ЄС/НАТО та допомозі від Австралії - 49 танків - та навіть Азербайджану і Японії) - поступово нарощує і спроможності, і кількості, і, головне, якості.
Але є оглядачі, які здатні і збирати розрізнені факти, і систематизувати їх. Почитайте ось тут: https://lb.ua/society/2026/01/21/717560********************************.html Війна вузьких місць: Як Україна і Росія випробовують межу міцності взимку 2026-го
