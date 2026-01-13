Рютте закликав союзників терміново надати Україні ППО: "Орєшнік - зброя смерті"

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російські ракети "Орєшнік" становлять серйозну загрозу для цивільного населення, та закликав союзників терміново надати Україні системи ППО і ракети-перехоплювачі.

За словами Рютте, Росія застосовує ракети та дрони не проти військових цілей, а для залякування цивільного населення України.

"Ці російські ракети - зброя смерті та руйнування. Ми бачили це днями, коли їх застосували по Львівщині. Я вважаю це жахливим", - наголосив генсек НАТО.

Він нагадав, що під час останніх атак Росія знову застосувала сотні дронів і десятки ракет, які били по цивільній інфраструктурі.

"Це не має жодного стосунку до бойових дій на фронті. Це робиться лише для того, щоб посіяти паніку та смерть серед цивільного населення України", - заявив Рютте.

У зв’язку з цим генсек НАТО закликав держави-союзники терміново надати Україні ракети-перехоплювачі.

"Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно", - звернувся він до парламентарів.

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

  • Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".
  • 9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.
  • У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
  • Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.
  • СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

Арєшнік зброя смерті?
А, все інше квіти радості?
Шахеди, то ж взагалі щастя в кожну хату. Мальньке, але ж щастя!
13.01.2026 17:46 Відповісти
Проти "Орєшника" ефективний лише власний "Орєшник".
13.01.2026 17:46 Відповісти
Рютте поц.
13.01.2026 17:44 Відповісти
Рютте поц.
Згинь, ************.
🤣ти вже обсохЧмоня🤣🤣
Це буде Фламінгешник
показати весь коментар
13.01.2026 17:51 Відповісти
Фламінгейтіч
показати весь коментар
13.01.2026 20:05 Відповісти
невже thaad чи хец-3?
та хрін дасьте...
показати весь коментар
13.01.2026 17:47 Відповісти
Зрозуміло що не дадуть "Партнери" все прекрасно знають, доки Зе може наловити людей на війну в окопі бабло буде, але перемога України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Терміново дати, прийняти, укріпити і запевнити. Все буде дуже добре. Велика європейська сім'я, вся міць цивілізованого світу, чмоні, віслюки, високі технології, крах економіки.
Ну це хіба що до німців. Вони Arrow ніби отримали нещодавно. А більше нічого у еуропейців немає.
німці ще не навчилися ним користуватися (хец-3)
тіко вміють радари вмикати
Є ще два комплекса Іджис асшор з SM-3 (SM-6). Але керуєтьсяч з США по суті
Орешнік фігня, Найбільшу зброю використали в 2019 російські політтехнологи - знищено більше 16 млн одним серіалом ефективність божевільна

населення впало на 45%
Озаботился про цивильне населення) Потихоньку, но доходит! Украине похрен "орешник"! Никто не будет стрелять бетоном за сотни миллионов долларов! А вот в Европе, такая ракета снаряженная штатным боеприпасом сделает мерву! Причем только одна ракета. И перехватить ее всеми имеющимися средствами вероятность 50 -70%. при условии, если засекли пуск ракеты!
Запуск такої ракети навіть не тре фіксувати - бо якшо кацапи про нього не попередять по ним можуть прилетіти подібні ракети з США чи Британії чи Франції ( та навіть КНР може шмальнути а вже потім розбиратися )
Ничего им не будет. Да, согласен, что они (возможно) предупреждали когда стреляли "орешником" по Украине, иначе, откуда наш "потужный" знал про оба обстрела. А Британия и Франция это не серьезно! У них на ответ уйдет пол дня ( если он у них будет) и если появиться желание, после того, что они увидят!
Якби ви трохи розбиралися в темі то " Да, согласен, что они (возможно) предупреждали когда стреляли " ви би не надрукували , ось залізьте в тирнет пошукайти про системи ранього оповіщення про напад ядрений тоді зрозумієте чому мій комент був таким яким він був .
Шановний Корона ( США ) мала десь вісім капсул для спуску відзнятої плівки з орбіти - і відповідно вона могла на орбіті перебувати роками . Восток (совок ) - до речі на переробленому Востоці Гагарін полетів в космос якшо шо .Так ось Восток мав одну кулю яка спускалася і відповідно його перебування на орбіті були місяць два . Ось і розкриття чому совок так багато супутників запускав . А про форму будете байки десь там травити - бо як розказував один шо давав підпис про нерозголошення про танки Т 72 , давав підпис в ті роки коли про Т 72 спокійно можна було прочитати в пресі на Заході .
Про ПРО читав шо не можливо його зробити бо не має компактних компутерів з продуктивністью в Терафлопси - а теперка такі компутери кожен має і називає їх смартфонами .
Тут все з "партнерами" ясно..., Трамп не дає ракети ППО, щоб змусити Зе погодитись на умови "миру", які він узгодив з пуйлом... Зе не погодився, тоді воюй без ППО..., а Трамп спотерігатиме...
Дайте нам ракети, якими ми зможемо бити на кацапському ВПК !!!
Тоді і систем ППО не треба в такій кількості...
Ты умеешь это делать? Или в ЗСУ пойдешь и будешь круглосуточно по полям и болотам гонять? "Дай дурню стеклянных хер, он разобьёт его и порежется!"
НАТа всрата разом із трампом ніяк не дочекаються, коли ж ми капітулюємо перед ******.
А особисто я чекаю коли ж вже ***** ***** по Європі, щоб вони там усі сіли на жидкій стул та почали домовлятися про домовленості у коаліції обісраних.
Не існує ніякого орешніка. Це міф та кацапське ІПСО. Це стара радянська ракета яка распадається в повітрі та падає десятками уламків на землю.
рютте якийсь zебіл
А тИ ДЕБІЛ?
Так у нас є (чи було) власне виробництво балістичних ракет
Обiсралася роiся з отим потешником, але ППО потрiбне проти iнших ракет та дронiв
Замість закликати дати нам Томагавки та Тауруси (які зажав), пан Мерц про ППО заговорив…
Рютте та Трамп танцюють танго смерті на кістках загиблих українців.
Європейці і нам зброю не дають, і самі не зможуть ефективно застосувати її! Буриданові осли...
