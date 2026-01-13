Рютте закликав союзників терміново надати Україні ППО: "Орєшнік - зброя смерті"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російські ракети "Орєшнік" становлять серйозну загрозу для цивільного населення, та закликав союзників терміново надати Україні системи ППО і ракети-перехоплювачі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Рютте, Росія застосовує ракети та дрони не проти військових цілей, а для залякування цивільного населення України.

"Ці російські ракети - зброя смерті та руйнування. Ми бачили це днями, коли їх застосували по Львівщині. Я вважаю це жахливим", - наголосив генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США про удар "Орєшніком" по Україні: "Небезпечна й незрозуміла ескалація"

Він нагадав, що під час останніх атак Росія знову застосувала сотні дронів і десятки ракет, які били по цивільній інфраструктурі.

"Це не має жодного стосунку до бойових дій на фронті. Це робиться лише для того, щоб посіяти паніку та смерть серед цивільного населення України", - заявив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН проводить засідання через удар РФ по Україні "Орєшніком"

У зв’язку з цим генсек НАТО закликав держави-союзники терміново надати Україні ракети-перехоплювачі.

"Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно", - звернувся він до парламентарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США, Угорщина та деякі інші країни проти членства України в НАТО, - Рютте

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".

9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.

СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп робить "правильні речі" для НАТО, заохочуючи витрачати більше на оборону, - Рютте