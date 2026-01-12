2 131 29

США, Угорщина та деякі інші країни проти членства України в НАТО, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Сполучені Штати досі виступають проти повного членства України в НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

Хто ще проти

За словами генсека Альянсу, США, Угорщина і деякі інші країни "або виступають проти, або дуже сумніваються щодо повного членства України в НАТО".

Заява Трампа

Зазначимо, вдень президент США Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в Truth Social такий допис: "Я той, хто врятував НАТО!". Він не залишив додаткових пояснень.

Глава Білого дому раніше стверджував, що врятував Альянс від розпаду тим, що змусив країни-члени підняти витрати на оборону з 2% до 5% ВВП.

Що передувало

  • Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО та матиме також проблеми зі вступом до Європейського Союзу.
  • Крім того, кількість громадян, як вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.

Топ коментарі
Чи взагалі буде існувати НАТО, бо Тампон дуріє....
А якщо ***** нападе то представики НАТО будуть збиратися місяцами щоб дати відсіч сосії
12.01.2026 16:23 Відповісти
12.01.2026 16:24 Відповісти
Ну тоді хай самі себе і захищають
12.01.2026 16:26 Відповісти
Є класний норвежський серіал "Окуповані". Начебто фантастика, але реакція норвежської влади на окупацію рашею її територій показано вірно: повна імпотенція і тиск на патріотів-партизан.
Толерастія зламала стару Європу і вона котиться в прірву.
12.01.2026 16:41 Відповісти
12.01.2026 16:24 Відповісти
ПЕРЕФРАЗУЮ. Трамп і його сраколизи. А проти він бо він сам слуга Кремля, хоч інколи йому і приходиться шифруватись.

Трамп не поважає нікого хто не ЙОГО сраколиз
12.01.2026 16:24 Відповісти
Ну тоді хай самі себе і захищають
12.01.2026 16:26 Відповісти
та вже якось пофігу, ваше НАТО можливо не переживе навіть 2026 рік
12.01.2026 16:26 Відповісти
"Запомнітє іх імєна: любофь, камсамол і весна!"
12.01.2026 16:26 Відповісти
Тут справа не в самій країні,а в тих,хто керує нею: невже хтось думає,що зах.лідерам невідомо про походження буратіно-козиря-сн?
12.01.2026 16:30 Відповісти
Ось піде Франція з НАТО, потім Данія. Можлив Британія. За ними, звісно до *****, угорці та словаки. Польша разом з Англією створять новий військовий союз. До якого війдуть Швеція та Фінляндія Естонія та Літва. І хто залишиться у тому НАТО? Німетчина? А їй навіщо воно треба?
12.01.2026 16:32 Відповісти
Франція хоче вийти з НАТО...
Треба озброюватись разом з
союзниками.Вже зрозуміло,що раша-
це суцільне зло разом з диктатурами
ірану,кореї,китаю.
12.01.2026 16:33 Відповісти
Упороті не хочуть нас бачити в НАТО
12.01.2026 16:35 Відповісти
Після закінчення війни нам це НАТО не буде потрібно, тільки якщо ми позбавимося дебілів в керівництві України і зможемо зробити дійсно могутніми ЗСУ. Воно само буде бажати приєднатися до нас
12.01.2026 16:43 Відповісти
Угорщину не беремо, Словаччину також, а штати - ще поміркуємо 😅
12.01.2026 16:50 Відповісти
А трампостан і його шавки проти. Бо бояться що більше не зможуть диктувати свої вимоги
12.01.2026 16:38 Відповісти
Українцям байдуже, хто там проти, бо це вже перейшло на рівень метафізики, а віра не потребує доказів.
12.01.2026 16:42 Відповісти
при зеленському 🤡 , від НАТО та ЄС
, така відповідь буде завжди ...
12.01.2026 16:46 Відповісти
У ЄС побоюються "кінця НАТО", якщо США захоплять Гренландію: Трамп заявив, що врятував Альянс

Висновки робіть самі
12.01.2026 16:46 Відповісти
Так если альянс не может воевать с рашей - то он в принципе накуй не нужен.
12.01.2026 16:47 Відповісти
24 роки упороте населення, що проживає на території України кричало: "НАТО-НІ", обирало медведчука, ригів, опзж, колеснікова, труханова, януковича, бойка і королевську.
НАТО -ні, поки люба росія не напала на тих, хто найбільше їй відлизував.
Виявилося, що коли все просра..и, то вже і їх нікому не треба. Ах які підлі європейці
12.01.2026 16:47 Відповісти
Не треба. НАТУні кричали виключно прихильники Вітренко, яких було декілька відсотків.
12.01.2026 16:53 Відповісти
Таке беззубе НАТО нікому й нахрін не потрібне . Тим більш що йому і так скоро гаплик . Нюхом чую - іржавий його таки розвалить .
Замість нинішнього НАТО Європі треба створити справжній військовий союз , з тих країн які кацапні не лижуть зад , не бояться її , і які готові вести проти неї бойові дії , у разі нападу . І без американців , на яких надіятись - однаково що лайна наїстися .
12.01.2026 16:49 Відповісти
Що? Яке НАТО? Самі скоро без нього залишитесь, дебіли ***...
12.01.2026 16:51 Відповісти
Я зараз не про доцільність вступу в НАТО або буде цей альянс у майбутньому чи ні.. Мені цікаво послухати аргументи конкретно від США чому Україні не місце в НАТО. Чому це на протязі всіх років незалежності така позиція США.
12.01.2026 16:57 Відповісти
Бо ми в сфері інтересів росії, а США не хочуть вступати з нею в пряму конфронтацію через якусь Україну
12.01.2026 17:05 Відповісти
Не тільки ж ми. Але Україна це особливе явище чомусь. Впевнений, Молдова буде і членом ЄС, і членом НАТО. А ще, я не здивуюсь що Білорусь згодом стане країною цих альянсів.
12.01.2026 17:11 Відповісти
тому що на Україні і путіна і кацапів повело. Вони просто схиблені. Навіть якщо захоплять вірменію, чи казахстан, чи балтію, без України їм щастя не буде. Фантомний біль.
12.01.2026 21:51 Відповісти
Та ви будете постійно самі якогось умовного фіцо випускати з кущів.
12.01.2026 17:19 Відповісти
Ukraine nado iadernor oruzhie delat. Bez variantov
13.01.2026 07:40 Відповісти
 
 