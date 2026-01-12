США, Угорщина та деякі інші країни проти членства України в НАТО, - Рютте

Сполучені Штати досі виступають проти повного членства України в НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

Хто ще проти

За словами генсека Альянсу, США, Угорщина і деякі інші країни "або виступають проти, або дуже сумніваються щодо повного членства України в НАТО".

Заява Трампа

Зазначимо, вдень президент США Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в Truth Social такий допис: "Я той, хто врятував НАТО!". Він не залишив додаткових пояснень.

Глава Білого дому раніше стверджував, що врятував Альянс від розпаду тим, що змусив країни-члени підняти витрати на оборону з 2% до 5% ВВП.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО та матиме також проблеми зі вступом до Європейського Союзу.

Крім того, кількість громадян, як вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.

