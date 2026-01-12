США, Угорщина та деякі інші країни проти членства України в НАТО, - Рютте
Сполучені Штати досі виступають проти повного членства України в НАТО.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ.
Хто ще проти
За словами генсека Альянсу, США, Угорщина і деякі інші країни "або виступають проти, або дуже сумніваються щодо повного членства України в НАТО".
Заява Трампа
Зазначимо, вдень президент США Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в Truth Social такий допис: "Я той, хто врятував НАТО!". Він не залишив додаткових пояснень.
Глава Білого дому раніше стверджував, що врятував Альянс від розпаду тим, що змусив країни-члени підняти витрати на оборону з 2% до 5% ВВП.
Що передувало
- Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО та матиме також проблеми зі вступом до Європейського Союзу.
- Крім того, кількість громадян, як вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.
А якщо ***** нападе то представики НАТО будуть збиратися місяцами щоб дати відсіч сосії
Толерастія зламала стару Європу і вона котиться в прірву.
Трамп не поважає нікого хто не ЙОГО сраколиз
Треба озброюватись разом з
союзниками.Вже зрозуміло,що раша-
це суцільне зло разом з диктатурами
ірану,кореї,китаю.
, така відповідь буде завжди ...
Висновки робіть самі
НАТО -ні, поки люба росія не напала на тих, хто найбільше їй відлизував.
Виявилося, що коли все просра..и, то вже і їх нікому не треба. Ах які підлі європейці
Замість нинішнього НАТО Європі треба створити справжній військовий союз , з тих країн які кацапні не лижуть зад , не бояться її , і які готові вести проти неї бойові дії , у разі нападу . І без американців , на яких надіятись - однаково що лайна наїстися .