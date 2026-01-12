США, Венгрия и некоторые другие страны против членства Украины в НАТО, - Рютте

Соединенные Штаты до сих пор выступают против полного членства Украины в НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информируетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто еще против

По словам генсека Альянса, США, Венгрия и некоторые другие страны "либо выступают против, либо очень сомневаются по поводу полного членства Украины в НАТО".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп делает "правильные вещи" для НАТО, поощряя тратить больше на оборону, - Рютте

Заявление Трампа

Отметим, днем президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social такой пост: "Я тот, кто спас НАТО!". Он не оставил дополнительных объяснений.

Глава Белого дома ранее утверждал, что спас Альянс от распада тем, что заставил страны-члены поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Что предшествовало

Напомним, недавно министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь также проблемы с вступлением в Европейский Союз.

Кроме того, количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не должна менять Конституцию в отношении курса на НАТО, несмотря на позицию США, - Зеленский