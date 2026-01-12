1 335 27
США, Венгрия и некоторые другие страны против членства Украины в НАТО, - Рютте
Соединенные Штаты до сих пор выступают против полного членства Украины в НАТО.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информируетЦензор.НЕТ.
Кто еще против
По словам генсека Альянса, США, Венгрия и некоторые другие страны "либо выступают против, либо очень сомневаются по поводу полного членства Украины в НАТО".
Заявление Трампа
Отметим, днем президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social такой пост: "Я тот, кто спас НАТО!". Он не оставил дополнительных объяснений.
Глава Белого дома ранее утверждал, что спас Альянс от распада тем, что заставил страны-члены поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.
Что предшествовало
- Напомним, недавно министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь также проблемы с вступлением в Европейский Союз.
- Кроме того, количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.
А якщо ***** нападе то представики НАТО будуть збиратися місяцами щоб дати відсіч сосії
Толерастія зламала стару Європу і вона котиться в прірву.
Трамп не поважає нікого хто не ЙОГО сраколиз
Треба озброюватись разом з
союзниками.Вже зрозуміло,що раша-
це суцільне зло разом з диктатурами
ірану,кореї,китаю.
, така відповідь буде завжди ...
Висновки робіть самі
НАТО -ні, поки люба росія не напала на тих, хто найбільше їй відлизував.
Виявилося, що коли все просра..и, то вже і їх нікому не треба. Ах які підлі європейці
Замість нинішнього НАТО Європі треба створити справжній військовий союз , з тих країн які кацапні не лижуть зад , не бояться її , і які готові вести проти неї бойові дії , у разі нападу . І без американців , на яких надіятись - однаково що лайна наїстися .