РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10750 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
1 335 27

США, Венгрия и некоторые другие страны против членства Украины в НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Рютте

Соединенные Штаты до сих пор выступают против полного членства Украины в НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информируетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто еще против

По словам генсека Альянса, США, Венгрия и некоторые другие страны "либо выступают против, либо очень сомневаются по поводу полного членства Украины в НАТО".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп делает "правильные вещи" для НАТО, поощряя тратить больше на оборону, - Рютте

Заявление Трампа

Отметим, днем президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social такой пост: "Я тот, кто спас НАТО!". Он не оставил дополнительных объяснений.

Глава Белого дома ранее утверждал, что спас Альянс от распада тем, что заставил страны-члены поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Что предшествовало

  • Напомним, недавно министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и будет иметь также проблемы с вступлением в Европейский Союз.
  • Кроме того, количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не должна менять Конституцию в отношении курса на НАТО, несмотря на позицию США, - Зеленский

Автор: 

Венгрия (2268) НАТО (10605) США (28946) членство в НАТО (1584) Рютте Марк (566)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Чи взагалі буде існувати НАТО, бо Тампон дуріє....
А якщо ***** нападе то представики НАТО будуть збиратися місяцами щоб дати відсіч сосії
показать весь комментарий
12.01.2026 16:23 Ответить
+5
показать весь комментарий
12.01.2026 16:24 Ответить
+2
та вже якось пофігу, ваше НАТО можливо не переживе навіть 2026 рік
показать весь комментарий
12.01.2026 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи взагалі буде існувати НАТО, бо Тампон дуріє....
А якщо ***** нападе то представики НАТО будуть збиратися місяцами щоб дати відсіч сосії
показать весь комментарий
12.01.2026 16:23 Ответить
Є класний норвежський серіал "Окуповані". Начебто фантастика, але реакція норвежської влади на окупацію рашею її територій показано вірно: повна імпотенція і тиск на патріотів-партизан.
Толерастія зламала стару Європу і вона котиться в прірву.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:41 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 16:24 Ответить
ПЕРЕФРАЗУЮ. Трамп і його сраколизи. А проти він бо він сам слуга Кремля, хоч інколи йому і приходиться шифруватись.

Трамп не поважає нікого хто не ЙОГО сраколиз
показать весь комментарий
12.01.2026 16:24 Ответить
Ну тоді хай самі себе і захищають
показать весь комментарий
12.01.2026 16:26 Ответить
та вже якось пофігу, ваше НАТО можливо не переживе навіть 2026 рік
показать весь комментарий
12.01.2026 16:26 Ответить
"Запомнітє іх імєна: любофь, камсамол і весна!"
показать весь комментарий
12.01.2026 16:26 Ответить
Тут справа не в самій країні,а в тих,хто керує нею: невже хтось думає,що зах.лідерам невідомо про походження буратіно-козиря-сн?
показать весь комментарий
12.01.2026 16:30 Ответить
Ось піде Франція з НАТО, потім Данія. Можлив Британія. За ними, звісно до *****, угорці та словаки. Польша разом з Англією створять новий військовий союз. До якого війдуть Швеція та Фінляндія Естонія та Літва. І хто залишиться у тому НАТО? Німетчина? А їй навіщо воно треба?
показать весь комментарий
12.01.2026 16:32 Ответить
Франція хоче вийти з НАТО...
Треба озброюватись разом з
союзниками.Вже зрозуміло,що раша-
це суцільне зло разом з диктатурами
ірану,кореї,китаю.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:33 Ответить
Упороті не хочуть нас бачити в НАТО
показать весь комментарий
12.01.2026 16:35 Ответить
Після закінчення війни нам це НАТО не буде потрібно, тільки якщо ми позбавимося дебілів в керівництві України і зможемо зробити дійсно могутніми ЗСУ. Воно само буде бажати приєднатися до нас
показать весь комментарий
12.01.2026 16:43 Ответить
Угорщину не беремо, Словаччину також, а штати - ще поміркуємо 😅
показать весь комментарий
12.01.2026 16:50 Ответить
А трампостан і його шавки проти. Бо бояться що більше не зможуть диктувати свої вимоги
показать весь комментарий
12.01.2026 16:38 Ответить
Українцям байдуже, хто там проти, бо це вже перейшло на рівень метафізики, а віра не потребує доказів.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:42 Ответить
при зеленському 🤡 , від НАТО та ЄС
, така відповідь буде завжди ...
показать весь комментарий
12.01.2026 16:46 Ответить
У ЄС побоюються "кінця НАТО", якщо США захоплять Гренландію: Трамп заявив, що врятував Альянс

Висновки робіть самі
показать весь комментарий
12.01.2026 16:46 Ответить
Так если альянс не может воевать с рашей - то он в принципе накуй не нужен.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:47 Ответить
24 роки упороте населення, що проживає на території України кричало: "НАТО-НІ", обирало медведчука, ригів, опзж, колеснікова, труханова, януковича, бойка і королевську.
НАТО -ні, поки люба росія не напала на тих, хто найбільше їй відлизував.
Виявилося, що коли все просра..и, то вже і їх нікому не треба. Ах які підлі європейці
показать весь комментарий
12.01.2026 16:47 Ответить
Не треба. НАТУні кричали виключно прихильники Вітренко, яких було декілька відсотків.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:53 Ответить
Таке беззубе НАТО нікому й нахрін не потрібне . Тим більш що йому і так скоро гаплик . Нюхом чую - іржавий його таки розвалить .
Замість нинішнього НАТО Європі треба створити справжній військовий союз , з тих країн які кацапні не лижуть зад , не бояться її , і які готові вести проти неї бойові дії , у разі нападу . І без американців , на яких надіятись - однаково що лайна наїстися .
показать весь комментарий
12.01.2026 16:49 Ответить
Що? Яке НАТО? Самі скоро без нього залишитесь, дебіли ***...
показать весь комментарий
12.01.2026 16:51 Ответить
Я зараз не про доцільність вступу в НАТО або буде цей альянс у майбутньому чи ні.. Мені цікаво послухати аргументи конкретно від США чому Україні не місце в НАТО. Чому це на протязі всіх років незалежності така позиція США.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:57 Ответить
Бо ми в сфері інтересів росії, а США не хочуть вступати з нею в пряму конфронтацію через якусь Україну
показать весь комментарий
12.01.2026 17:05 Ответить
Не тільки ж ми. Але Україна це особливе явище чомусь. Впевнений, Молдова буде і членом ЄС, і членом НАТО. А ще, я не здивуюсь що Білорусь згодом стане країною цих альянсів.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:11 Ответить
Та ви будете постійно самі якогось умовного фіцо випускати з кущів.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:19 Ответить
 
 