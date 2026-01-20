По крайней мере часть ракет, которыми сегодня атаковала РФ, была изготовлена уже в этом году, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с правительственными чиновниками, военными, а также представителями областной власти и энергетического сектора.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"На данный момент наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове. Отдельно обсудили ситуацию в Днепровской области, в Запорожье и области, в Сумской, Черниговской областях и в Одессе. Продолжается восстановление в Ровенской области", - отметил президент.
ПВО
"Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах обновленной тактики врага.
Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и подробно проинформировать их об изменении российской тактики удара и особом направлении атаки на поражение объектов энергетики.
Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки. Министр внутренних дел Украины доложил о ликвидации пожаров на пораженных объектах, а также о резервных объемах оборудования для столицы", - рассказал Зеленский.
По словам главы государства, по крайней мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году.
"Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали. Поручил премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18 часов сегодня дать полный анализ сроков восстановления в каждом регионе и необходимых ресурсов.
Все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ровенской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Зеленський, їх і досі «шукає» в Україні!!
Ну так склалося, що роіся виготовляє ракети, а Шапітолій тільки фотографії та відосики.
Врубив окуня і продовжує, по написаному, впарювати голобородька....
Міндіч, баканов, країна в тотальному блекауті, а воно в чергову подорож збирається...
Позаглядати в очко рудому імбецилу.
Пообніматися з маню. Поганяти просєко з фон дер ляєн.
поширив спогад.
19 листопад 2025 р. ·
Рівно рік тому Зеленський пообіцяв 3000 ракет до кінця 2025 року. Я тоді написав, що це маячня. Сьогодні всі вже розуміють, що президент **********. Але тоді мені лише ледачій не казав, що я не правий і вже за рік буду вибачатися за свої слова, небовіру та сарказм в бік президента. Де всі ті люди? До речі, а зеленський не хоче вибачитися за те, що він обманув Україну і не виконав те, що справді було потрібно?