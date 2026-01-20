По крайней мере часть ракет, которыми сегодня атаковала РФ, была изготовлена уже в этом году, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с правительственными чиновниками, военными, а также представителями областной власти и энергетического сектора.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"На данный момент наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове. Отдельно обсудили ситуацию в Днепровской области, в Запорожье и области, в Сумской, Черниговской областях и в Одессе. Продолжается восстановление в Ровенской области", - отметил президент.

ПВО

"Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах обновленной тактики врага.

Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и подробно проинформировать их об изменении российской тактики удара и особом направлении атаки на поражение объектов энергетики.

Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки. Министр внутренних дел Украины доложил о ликвидации пожаров на пораженных объектах, а также о резервных объемах оборудования для столицы", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, по крайней мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году.

"Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали. Поручил премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18 часов сегодня дать полный анализ сроков восстановления в каждом регионе и необходимых ресурсов.

Все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подытожил он.

Что предшествовало?

