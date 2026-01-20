Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі. Це найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми.

Але все може змінитись щохвилини. Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання, і гарантії безпеки дуже важливі два документи", - зазначив президент.

Зеленський вдячний американській та українській командам за роботу.

"Залишається остання миля, щоб завершити ці документи. Якщо документи будуть готові - буде у нас зустріч та поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або навіть зустрічі та рішення по додатковому ППО, безумовно я їхатиму.

Але поки що у мене є виклик в Україні. Для мене дуже важливо зараз координувати всі служби, хоча сигнали з Давосу від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось, поки що я на місці", - підсумував президент.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.

ЗМІ повідомляли, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у Давосі.

