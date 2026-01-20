Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми

Зеленський підтвердив, що не поїде до Давосу

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі. Це найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми.

Але все може змінитись щохвилини. Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання, і гарантії безпеки дуже важливі два документи", - зазначив президент.

Зеленський вдячний американській та українській командам за роботу.

"Залишається остання миля, щоб завершити ці документи. Якщо документи будуть готові - буде у нас зустріч та поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або навіть зустрічі та рішення по додатковому ППО, безумовно я їхатиму.

Але поки що у мене є виклик в Україні. Для мене дуже важливо зараз координувати всі служби, хоча сигнали з Давосу від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось, поки що я на місці", - підсумував президент.

Що передувало?

Всесвітній економічний форум (36) Давос (277) Зеленський Володимир (27578)
Топ коментарі
+18
"у мене план як допомогти людям з енергетикою"

єсть інтєрєсноє рєшеніє как снізіть таріфи в два раза (с)

країні потрібен буде довготривалий детокс післі цієї зеленої пустопорожньої слаборозумової хрюканини.
показати весь коментар
20.01.2026 13:18 Відповісти
+12
показати весь коментар
20.01.2026 13:19 Відповісти
+10
Правильно зробив. Може Трамп і відмінив зустріч, то і слава Богу. Зараз дуже невигідно з цим маразматиком зустрічатися, бо воно токсичне і хз де в нього мозок. Краще перечекати, поки припадошного попустить
показати весь коментар
20.01.2026 13:23 Відповісти
хто повірить Оманській ZеГниді
20.01.2026 13:15 Відповісти
20.01.2026 13:15 Відповісти
поїде з аудитом по пунктам незламності і патужної брехні
20.01.2026 13:23 Відповісти
20.01.2026 13:23 Відповісти
Трамп просто послав незламного з його європейськими дружбанами подалі
20.01.2026 13:17 Відповісти
20.01.2026 13:17 Відповісти
Якщо при владі в Україні відверті дебіли, то чому тут можна радіти???
20.01.2026 13:23 Відповісти
20.01.2026 13:23 Відповісти
А тобі хто інтелектуал?
20.01.2026 13:28 Відповісти
20.01.2026 13:28 Відповісти
ну трамп підар - тут теж без змін 🤷‍♂️
20.01.2026 13:19 Відповісти
20.01.2026 13:19 Відповісти
"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі.
20.01.2026 13:17 Відповісти
20.01.2026 13:17 Відповісти
100 %
20.01.2026 13:19 Відповісти
20.01.2026 13:19 Відповісти
у Ізраїля було все !!! І навіть він не зміг закрити небо від ≪металобрухту≫ . То теж Зеленський винен ?
20.01.2026 13:22 Відповісти
20.01.2026 13:22 Відповісти
іСраелю наші міндічі допомогли закрити небо, передали досвід
20.01.2026 13:25 Відповісти
20.01.2026 13:25 Відповісти
Є старий анекдот про студента, мавпу, банани і експеримент учених.
Так от - раз закрити небо не виходить, то може варто "подумати трохи" а не "трусити" ?
Може варто розподілити енергетику, може варту було розбудувати за 4 роки мережу міні-котелень і міні-підстанцій? Можливо варту було винести ще живі потужності наших же електростанцій десь за польський кордон а звідти прокинути додаткові ЛЕП вглиб країни? Можливо нарешті варто було просто закопати трансформатори хоча б метрів на 10-20 під землю - що гарантовано уберегло би їх від всіх можливих типів БПЛА і більшості ракет?
20.01.2026 13:27 Відповісти
20.01.2026 13:27 Відповісти
ірану це допомогло ?
20.01.2026 13:37 Відповісти
20.01.2026 13:37 Відповісти
Не зрозумів... В Ірані теж блекаут? Мерзнуть?
20.01.2026 13:40 Відповісти
20.01.2026 13:40 Відповісти
ви чудово все зрозуміли і за Ізраіль і за іран . Для досягнення цілі , треба лиш поміняти тактику і підхід .
20.01.2026 13:57 Відповісти
20.01.2026 13:57 Відповісти
Друже,
1 Іран знаходиться за 2 країни від Ізраїлю. Не кожен дрон і не кожна ракета туди навіть долетить.
2 Ізраїль під час атак іранців прикривали ВПС США і Йорданії
3 ВВП Ірану приблизно дорівнює ВВП Ізраїлю
4 виробництва своїх комплексів ППО і ракет до них у нас нема і при цій владі ніколи не буде
5 іноземні ракети до нас надходять в обмежених кількостях

все це мало би наводити на ту просту думку що просто так відбитись від рашки як ізраїльтяні від аятол у нас ніяк не вийде.

тому треба в першу чергу забезпечити надійних захист енергетика тим чи ми ГАРАНТОВАНО можемо їх захистити а не гатити мільярди в чергові ідіостькі жижиталізаторські проєкти які русня потім просто обійде в черговий раз змінивши тактику обстрілу або ТТХ дронів як це вже було за цю війну ДЕКІЛЬКА РАЗІВ.
20.01.2026 14:05 Відповісти
20.01.2026 14:05 Відповісти
я все це знаю і розумію , але я про інше . Треба було починати все задовго до війни . Але іран це був як приклад використання сили . Вони зарили кратно свою ядерку і в них не полетіли дрони , а полетіло щось потужніше . Сидіти теж не варіант , але не все і зариєш , не в буквальному сенсі . А Трампон все одно кондом .
20.01.2026 14:15 Відповісти
20.01.2026 14:15 Відповісти
Так в них полетіло бо 1. над ними могли літати ворожі літаки 2. ті літаки мали відповідні бомби 3. було всього декілька місць які треба було уразити
Все не зариєш - але найкритичніші частини такі як дорогі трансформатори можна і потрібно закопувати.
20.01.2026 14:17 Відповісти
20.01.2026 14:17 Відповісти
Як так - міг би побалакати - потужно
20.01.2026 13:19 Відповісти
20.01.2026 13:19 Відповісти
20.01.2026 13:19 Відповісти
20.01.2026 13:19 Відповісти
Люди і не знали, що він фаховий енергетик
20.01.2026 13:22 Відповісти
20.01.2026 13:22 Відповісти
2026 рік: «Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми.»
2024 рік: «Якби ми це повідомили (щоб населення готувалося до можливої війни - ред.) - а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць».
Економіст всраний…
20.01.2026 13:23 Відповісти
20.01.2026 13:23 Відповісти
змушений погодитись. Але казки про енергетику все ще бісять
20.01.2026 13:29 Відповісти
20.01.2026 13:29 Відповісти
Це триндець.
20.01.2026 13:24 Відповісти
20.01.2026 13:24 Відповісти
Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Джерело: https://censor.net/ua/n3596329

Геніальний енергетик в бункері по ночам особисто малює схеми комутаційних підключень ліній електропередач до будинків києвлян
20.01.2026 13:34 Відповісти
20.01.2026 13:34 Відповісти
....і передає куди влупити рашистам
20.01.2026 14:00 Відповісти
20.01.2026 14:00 Відповісти
Треба було допомогти людям тоді коли ти шашликами кормив.Хазяйські справи в країні це не президентська справа,а Кабміна.Хватаєшся за все,а толку не видно.Скажи прямо що в створюваємій Трампом організації не приємлиме находження міжнародного злочинця Це буде чесно і до українців,і до європейських лідерів,та й до рижого.
20.01.2026 13:34 Відповісти
20.01.2026 13:34 Відповісти
Обычно Зегевара выбирает Кипр, Париж, Рим и прочие Майами. Нах тот Давос, хвост трубой.
20.01.2026 13:36 Відповісти
20.01.2026 13:36 Відповісти
"акі пчєла"(с)
20.01.2026 13:38 Відповісти
20.01.2026 13:38 Відповісти
А нах йому той Давос... Сніг, мороз... Мало того, ще тренувальний костюм на діловий перевдягати заставлять...
Та й на лижах він спокійно в Буковелі покататись може. Тут для нього і персональні траси, і обслуга... ну і шашлики...
Інша справа Кіпр чи якісь Маямі... бубочка за морем скучив...
20.01.2026 13:49 Відповісти
20.01.2026 13:49 Відповісти
...і свіжий кокс підвезли...
20.01.2026 13:59 Відповісти
20.01.2026 13:59 Відповісти
Засцяв, тому що ФБР має більше доказів корупції zeгнусявого. Далі буде....
20.01.2026 13:58 Відповісти
20.01.2026 13:58 Відповісти
так він же здає все що можна задля гарантій ..корисні копалини ж України не просто так віддали оточенню трампона
20.01.2026 14:05 Відповісти
20.01.2026 14:05 Відповісти
*****, це так потужно
20.01.2026 14:11 Відповісти
20.01.2026 14:11 Відповісти
опять есть у него план
20.01.2026 14:53 Відповісти
20.01.2026 14:53 Відповісти
....і сіль
20.01.2026 15:45 Відповісти
20.01.2026 15:45 Відповісти
Буду доить её.
20.01.2026 16:27 Відповісти
20.01.2026 16:27 Відповісти
А, яка користь була б від чергововї ескурсії цього мудака!?
20.01.2026 20:54 Відповісти
20.01.2026 20:54 Відповісти
гарантії безпеки від США та росії Україна має ще з 1994 року а Данія з 1949. Хочеться ще Гарантій?
20.01.2026 23:10 Відповісти
20.01.2026 23:10 Відповісти
 
 