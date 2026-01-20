Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.
Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі. Це найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми.
Але все може змінитись щохвилини. Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання, і гарантії безпеки дуже важливі два документи", - зазначив президент.
Зеленський вдячний американській та українській командам за роботу.
"Залишається остання миля, щоб завершити ці документи. Якщо документи будуть готові - буде у нас зустріч та поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або навіть зустрічі та рішення по додатковому ППО, безумовно я їхатиму.
Але поки що у мене є виклик в Україні. Для мене дуже важливо зараз координувати всі служби, хоча сигнали з Давосу від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось, поки що я на місці", - підсумував президент.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
- ЗМІ повідомляли, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у Давосі.
Так от - раз закрити небо не виходить, то може варто "подумати трохи" а не "трусити" ?
Може варто розподілити енергетику, може варту було розбудувати за 4 роки мережу міні-котелень і міні-підстанцій? Можливо варту було винести ще живі потужності наших же електростанцій десь за польський кордон а звідти прокинути додаткові ЛЕП вглиб країни? Можливо нарешті варто було просто закопати трансформатори хоча б метрів на 10-20 під землю - що гарантовано уберегло би їх від всіх можливих типів БПЛА і більшості ракет?
1 Іран знаходиться за 2 країни від Ізраїлю. Не кожен дрон і не кожна ракета туди навіть долетить.
2 Ізраїль під час атак іранців прикривали ВПС США і Йорданії
3 ВВП Ірану приблизно дорівнює ВВП Ізраїлю
4 виробництва своїх комплексів ППО і ракет до них у нас нема і при цій владі ніколи не буде
5 іноземні ракети до нас надходять в обмежених кількостях
все це мало би наводити на ту просту думку що просто так відбитись від рашки як ізраїльтяні від аятол у нас ніяк не вийде.
тому треба в першу чергу забезпечити надійних захист енергетика тим чи ми ГАРАНТОВАНО можемо їх захистити а не гатити мільярди в чергові ідіостькі жижиталізаторські проєкти які русня потім просто обійде в черговий раз змінивши тактику обстрілу або ТТХ дронів як це вже було за цю війну ДЕКІЛЬКА РАЗІВ.
Все не зариєш - але найкритичніші частини такі як дорогі трансформатори можна і потрібно закопувати.
