За добу до атаки РФ ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло, - Зеленський

Під час нічної атаки РФ на Україну РФ використала значну кількість балістики та крилатих ракет. Також було застосовано понад 300 ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару.

"Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили", - перерахував постраждалі регіони він.

Україна отримала ракети для відбиття атаки

"В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи - працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО - це реальний захист життя людей", - наголошує Зеленський.

Також він розповів, що у форматі спеціального енергетичного селектора буде визначено повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.

"Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

