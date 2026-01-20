За добу до атаки РФ ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло, - Зеленський

Під час нічної атаки РФ на Україну РФ використала значну кількість балістики та крилатих ракет. Також було застосовано понад 300 ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару.

"Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили", - перерахував постраждалі регіони він.

Україна отримала ракети для відбиття атаки

"В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи - працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО - це реальний захист життя людей", - наголошує Зеленський.

Також він розповів, що у форматі спеціального енергетичного селектора буде визначено повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.

"Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами", - резюмує глава держави.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

+11
Ах ти... Воша мандрівниця 🤬🤬🤬🤬

Ах ти... Воша мандрівниця 🤬🤬🤬🤬
показати весь коментар
20.01.2026 10:21 Відповісти
+8
ПІсля того як Міндіч перестав відстьогувать на телемарафет, а саме на телеканал Рада. Його прибрали з ефіра. Та там зараз по пятніцах цілий день сидить наталка мосєйчук і за державні кошти л"є гівно на Порошенка і розказує який зеля маладєц, а піпл хаваєт
показати весь коментар
20.01.2026 10:28 Відповісти
+7
"За добу ми нарешті отримали необхідні ракети"... і це промовило те, яке в 2019 році тут обіцяло зелений рай. Західні країни змилувалися над змореним всякими хотєлками Голобородька народом і дали сворї ракети. А де ж наші системи ППО і ракети? Йде 7-й рік твого одноосібного правління і сотні мільярдій доларів США і євро допомоги, крім зброї і продуктів харчування, техніки..., то де воно?
показати весь коментар
20.01.2026 10:24 Відповісти
Ах ти... Воша мандрівниця 🤬🤬🤬🤬
20.01.2026 10:21 Відповісти
Україна захищає НАТО, а Україні НАТО дає якісь подачки - хочу дам, хочу не дам. Захід - це лицемірні виродки. Захід виготовляє половину світового ВВП та витрачає більше трильйона доларів на зброю в мирний час щороку. У Заходу купа грошей та зброї. Але для свого захисника "немає" зброї, нехай українці вмирають! А для показухи дають лише якісь подачки!
показати весь коментар
20.01.2026 10:26 Відповісти
Україна об'єктивно не здатна самостійно протистояти на порядок сильнішому ворогові.
показати весь коментар
20.01.2026 10:27 Відповісти
Мабуть у першу чеченську війну Чечня була на порядок сильніша за росію.
показати весь коментар
20.01.2026 10:31 Відповісти
І чеченці під чисту програли війну: третина населення вбита, третина емігрувала, третина в окупації.
показати весь коментар
20.01.2026 10:36 Відповісти
Огляд від ШІ

У Першій чеченській війні
де-факто перемогли чеченці, оскільки Росія, зазнавши значних втрат та політичних труднощів, була змушена підписати https://www.google.com/search?q=%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%27%D1%8E%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8&oq=%D1%85%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B3+%D1%83+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTE0MTgyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwisoYfj25mSAxVlIxAIHWaTFIcQgK4QegQIARAB Хасав'юртівські угоди 1996 року, що призвели до виведення російських військ та фактичного збереження незалежності Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ).
показати весь коментар
20.01.2026 10:39 Відповісти
Твій ШІ "забув", що ці угоди були розірвані, а Чечня - окупована!
показати весь коментар
20.01.2026 10:44 Відповісти
Та зрозуміло. Ти пропонуєш припинити захищати НАТО та увійти у дружную русскую сємью.
показати весь коментар
20.01.2026 10:54 Відповісти
Зато Україна , точніше зе-мерзота, не тільтки протистоїть, А й перевершила корупцією, мародерством і брехнею
показати весь коментар
20.01.2026 10:36 Відповісти
І для чого ми те НАТО захищаємо?...може пора вже припинити його захищати?
показати весь коментар
20.01.2026 10:29 Відповісти
Тобто росія воює не з Україною, а з НАТО...?
показати весь коментар
20.01.2026 10:32 Відповісти
Тобто економіка країн НАТО у рази менша, ніж в рашки...а економіка Чечні була в рази більша, ніж в рашки.
показати весь коментар
20.01.2026 10:37 Відповісти
До чого тут НАТО невже Україна там ? ,рашиський варвар виявився "добрим стратегом" що кордони росії з НАТО збільшились більш як на тисячу кілометрів в звязку з вступом Фінляндії і Швеції які не збирались вступати як і Україна до війни . Головна мета рашиської орди це знищення України і її народу.
показати весь коментар
20.01.2026 10:45 Відповісти
300, 100 років тому також НАТО було винувате в нападах і масових вбивствах українців кацапами?
показати весь коментар
20.01.2026 10:35 Відповісти
Місцеві міндічі, цукермани, які отримали гроші від Заходу на виробництво ракет, але замість цього з дозволу Зермаків прибарахлились золотими унітазами, не винні?
показати весь коментар
20.01.2026 11:00 Відповісти
"А для показухи дають лише якісь подачки"

даже эти подачки успешно разворовываются
показати весь коментар
20.01.2026 10:46 Відповісти
"Захід не має претензій до України щодо розкрадання допомоги"

поэтому можно розкрадать? и потом волать дайте еще, нам мало?
показати весь коментар
20.01.2026 10:57 Відповісти
"Більше 90% не розкрадається"

откуда инфа? лидор сказал?
показати весь коментар
20.01.2026 10:55 Відповісти
Це послання путіну?
У другу світову про появу зброї взнавали тільки по наслідкам її
застосування!
показати весь коментар
20.01.2026 10:23 Відповісти
Не було ніяких "сотні мільярдій доларів США і євро допомоги", а ту що дали - Захід заборонив використовувати на оборону.
показати весь коментар
20.01.2026 10:29 Відповісти
На хіба твій преЗедент зупиняв наші заводи, танковий, з виробництва ракетного палива, зупиняв ракетні програми, на які його попередники знаходили гроші також не маючи для того західних грошей?
показати весь коментар
20.01.2026 10:37 Відповісти
Ти, голобородько, краще розкажи нам про свого корєша Баканова.
Самий чесний голова СБУ, ти казав.
показати весь коментар
20.01.2026 10:26 Відповісти
щоб тебе скурвило зе-покидьок, щоб тебе посадили на фуфломінгу і на мацкву відправили
показати весь коментар
20.01.2026 10:27 Відповісти
Суттєво допомогло пропустити практично все, що летіло на Київ? А то знов повний колапс з електрикою та опаленням щось не дуже схожий на успішне відбиття атаки.
показати весь коментар
20.01.2026 10:28 Відповісти
Не знаю, що там допомогло, якщо майже весь Київ знову без води, тепла, світла, іетернету...

Печально також те, що в Європі про жахи виживання в Україні зараз якщо і говорять, то як щось другорядне. Всі зайняті меседжами старпера Трампа.
показати весь коментар
20.01.2026 10:30 Відповісти
Марафонський забіг скінчився. Учасники стали поступово сходити з дистанції.)
показати весь коментар
20.01.2026 10:56 Відповісти
ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Все або зруйноване кацапами, або розкрадене доморощеними мерзотниками. А винні у всьому клички-порошенки.
показати весь коментар
20.01.2026 10:41 Відповісти
"Нарешті отримали"... Володя,а тобі ніхто і нічого не винен.Працюй,а не *****
показати весь коментар
20.01.2026 10:44 Відповісти
МЕНІ ПОТРІБЕН ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ,А НЕ СТАТИСТ ДЕ МОБІЛІЗАЦІЯ,ДЕ ПЕРЕХІД НА ВОЄННІ РЕЛЬСИ ВСІЄЇ УКРАЇНИ,ДЕ ДИПЛОМАТІЯ, ДЕ УДАРИ ПО МОСКОВІЇ,ДЕ ПОКАРАННЯ СВОЇ ДРУЗІВ ЗА ЗРАДУ І КОРУПЦІЮ ІЩЕ ДЕСЯТКИ ЗАПИТАНЬ,
показати весь коментар
20.01.2026 10:48 Відповісти
Цей г...командувач і слів таких не розуміє...
показати весь коментар
20.01.2026 11:17 Відповісти
доповідь резидента в центр
показати весь коментар
20.01.2026 11:26 Відповісти
 
 