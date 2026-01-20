За сутки до атаки РФ мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло, - Зеленский
Во время ночной атаки РФ на Украину РФ использовала значительное количество баллистических и крылатых ракет. Также было применено более 300 ударных дронов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас уже есть первые отчеты о ситуации в регионах после российского удара.
"Киев и Киевская область, Винницкая область, Днепровская область, Одесская область, Запорожье, Полтавская область, Сумская область и другие наши области. Везде задействованы ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", - перечислил пострадавшие регионы он.
Украина получила ракеты для отражения атаки
"В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "петриотов", для "насамсов", для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы - работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры не должны подводить с этим, ракеты для ПВО - это реальная защита жизни людей", - подчеркивает Зеленский.
Также он рассказал, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали о последствиях атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.
"Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый, кто отвечает за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний – все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами", – резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
У Першій чеченській війні
де-факто перемогли чеченці, оскільки Росія, зазнавши значних втрат та політичних труднощів, була змушена підписати Хасав'юртівські угоди 1996 року, що призвели до виведення російських військ та фактичного збереження незалежності Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ).
даже эти подачки успешно разворовываются
поэтому можно розкрадать? и потом волать дайте еще, нам мало?
откуда инфа? лидор сказал?
У другу світову про появу зброї взнавали тільки по наслідкам її
застосування!
Самий чесний голова СБУ, ти казав.
Печально також те, що в Європі про жахи виживання в Україні зараз якщо і говорять, то як щось другорядне. Всі зайняті меседжами старпера Трампа.