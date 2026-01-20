За сутки до атаки РФ мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло, - Зеленский

Во время ночной атаки РФ на Украину РФ использовала значительное количество баллистических и крылатых ракет. Также было применено более 300 ударных дронов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас уже есть первые отчеты о ситуации в регионах после российского удара.

"Киев и Киевская область, Винницкая область, Днепровская область, Одесская область, Запорожье, Полтавская область, Сумская область и другие наши области. Везде задействованы ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", - перечислил пострадавшие регионы он.

Читайте также: Рашисты атаковали "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО обезвредила 342 цели. ИНФОГРАФИКА

Обстрел Украины
Украина получила ракеты для отражения атаки

"В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "петриотов", для "насамсов", для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы - работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры не должны подводить с этим, ракеты для ПВО - это реальная защита жизни людей", - подчеркивает Зеленский.

Также он рассказал, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали о последствиях атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.

"Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый, кто отвечает за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний – все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами", – резюмирует глава государства.

Читайте также: Из-за атаки РФ обесточена водопроводная инфраструктура Киева: где нет воды?

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (24057) обстрел (32307)
+11
Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами", - резюмує глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/p3596286

Ах ти... Воша мандрівниця 🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
20.01.2026 10:21 Ответить
+8
ПІсля того як Міндіч перестав відстьогувать на телемарафет, а саме на телеканал Рада. Його прибрали з ефіра. Та там зараз по пятніцах цілий день сидить наталка мосєйчук і за державні кошти л"є гівно на Порошенка і розказує який зеля маладєц, а піпл хаваєт
показать весь комментарий
20.01.2026 10:28 Ответить
+7
"За добу ми нарешті отримали необхідні ракети"... і це промовило те, яке в 2019 році тут обіцяло зелений рай. Західні країни змилувалися над змореним всякими хотєлками Голобородька народом і дали сворї ракети. А де ж наші системи ППО і ракети? Йде 7-й рік твого одноосібного правління і сотні мільярдій доларів США і євро допомоги, крім зброї і продуктів харчування, техніки..., то де воно?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:24 Ответить
Україна захищає НАТО, а Україні НАТО дає якісь подачки - хочу дам, хочу не дам. Захід - це лицемірні виродки. Захід виготовляє половину світового ВВП та витрачає більше трильйона доларів на зброю в мирний час щороку. У Заходу купа грошей та зброї. Але для свого захисника "немає" зброї, нехай українці вмирають! А для показухи дають лише якісь подачки!
показать весь комментарий
20.01.2026 10:26 Ответить
Україна об'єктивно не здатна самостійно протистояти на порядок сильнішому ворогові.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:27 Ответить
Мабуть у першу чеченську війну Чечня була на порядок сильніша за росію.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:31 Ответить
І чеченці під чисту програли війну: третина населення вбита, третина емігрувала, третина в окупації.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:36 Ответить
Огляд від ШІ

У Першій чеченській війні
де-факто перемогли чеченці, оскільки Росія, зазнавши значних втрат та політичних труднощів, була змушена підписати Хасав'юртівські угоди 1996 року, що призвели до виведення російських військ та фактичного збереження незалежності Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ).
показать весь комментарий
20.01.2026 10:39 Ответить
Твій ШІ "забув", що ці угоди були розірвані, а Чечня - окупована!
показать весь комментарий
20.01.2026 10:44 Ответить
Та зрозуміло. Ти пропонуєш припинити захищати НАТО та увійти у дружную русскую сємью.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:54 Ответить
Зато Україна , точніше зе-мерзота, не тільтки протистоїть, А й перевершила корупцією, мародерством і брехнею
показать весь комментарий
20.01.2026 10:36 Ответить
І для чого ми те НАТО захищаємо?...може пора вже припинити його захищати?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:29 Ответить
Тобто росія воює не з Україною, а з НАТО...?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:32 Ответить
Тобто економіка країн НАТО у рази менша, ніж в рашки...а економіка Чечні була в рази більша, ніж в рашки.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:37 Ответить
До чого тут НАТО невже Україна там ? ,рашиський варвар виявився "добрим стратегом" що кордони росії з НАТО збільшились більш як на тисячу кілометрів в звязку з вступом Фінляндії і Швеції які не збирались вступати як і Україна до війни . Головна мета рашиської орди це знищення України і її народу.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:45 Ответить
300, 100 років тому також НАТО було винувате в нападах і масових вбивствах українців кацапами?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:35 Ответить
Місцеві міндічі, цукермани, які отримали гроші від Заходу на виробництво ракет, але замість цього з дозволу Зермаків прибарахлились золотими унітазами, не винні?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:00 Ответить
"А для показухи дають лише якісь подачки"

даже эти подачки успешно разворовываются
показать весь комментарий
20.01.2026 10:46 Ответить
"Захід не має претензій до України щодо розкрадання допомоги"

поэтому можно розкрадать? и потом волать дайте еще, нам мало?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:57 Ответить
"Більше 90% не розкрадається"

откуда инфа? лидор сказал?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:55 Ответить
Це послання путіну?
У другу світову про появу зброї взнавали тільки по наслідкам її
застосування!
показать весь комментарий
20.01.2026 10:23 Ответить
Не було ніяких "сотні мільярдій доларів США і євро допомоги", а ту що дали - Захід заборонив використовувати на оборону.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:29 Ответить
На хіба твій преЗедент зупиняв наші заводи, танковий, з виробництва ракетного палива, зупиняв ракетні програми, на які його попередники знаходили гроші також не маючи для того західних грошей?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:37 Ответить
Ти, голобородько, краще розкажи нам про свого корєша Баканова.
Самий чесний голова СБУ, ти казав.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:26 Ответить
щоб тебе скурвило зе-покидьок, щоб тебе посадили на фуфломінгу і на мацкву відправили
показать весь комментарий
20.01.2026 10:27 Ответить
Суттєво допомогло пропустити практично все, що летіло на Київ? А то знов повний колапс з електрикою та опаленням щось не дуже схожий на успішне відбиття атаки.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:28 Ответить
Не знаю, що там допомогло, якщо майже весь Київ знову без води, тепла, світла, іетернету...

Печально також те, що в Європі про жахи виживання в Україні зараз якщо і говорять, то як щось другорядне. Всі зайняті меседжами старпера Трампа.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:30 Ответить
Марафонський забіг скінчився. Учасники стали поступово сходити з дистанції.)
показать весь комментарий
20.01.2026 10:56 Ответить
ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Все або зруйноване кацапами, або розкрадене доморощеними мерзотниками. А винні у всьому клички-порошенки.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:41 Ответить
"Нарешті отримали"... Володя,а тобі ніхто і нічого не винен.Працюй,а не *****
показать весь комментарий
20.01.2026 10:44 Ответить
МЕНІ ПОТРІБЕН ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ,А НЕ СТАТИСТ ДЕ МОБІЛІЗАЦІЯ,ДЕ ПЕРЕХІД НА ВОЄННІ РЕЛЬСИ ВСІЄЇ УКРАЇНИ,ДЕ ДИПЛОМАТІЯ, ДЕ УДАРИ ПО МОСКОВІЇ,ДЕ ПОКАРАННЯ СВОЇ ДРУЗІВ ЗА ЗРАДУ І КОРУПЦІЮ ІЩЕ ДЕСЯТКИ ЗАПИТАНЬ,
показать весь комментарий
20.01.2026 10:48 Ответить
Цей г...командувач і слів таких не розуміє...
показать весь комментарий
20.01.2026 11:17 Ответить
доповідь резидента в центр
показать весь комментарий
20.01.2026 11:26 Ответить
 
 