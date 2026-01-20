За сутки до атаки РФ мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло, - Зеленский

Во время ночной атаки РФ на Украину РФ использовала значительное количество баллистических и крылатых ракет. Также было применено более 300 ударных дронов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас уже есть первые отчеты о ситуации в регионах после российского удара.

"Киев и Киевская область, Винницкая область, Днепровская область, Одесская область, Запорожье, Полтавская область, Сумская область и другие наши области. Везде задействованы ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", - перечислил пострадавшие регионы он.

Украина получила ракеты для отражения атаки

"В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "петриотов", для "насамсов", для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы - работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры не должны подводить с этим, ракеты для ПВО - это реальная защита жизни людей", - подчеркивает Зеленский.

Также он рассказал, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали о последствиях атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.

"Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый, кто отвечает за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний – все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами", – резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

